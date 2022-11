Întreruperea bizară a Instagram i-a lăsat pe unii să creadă că au fost interziși pe platformă: ce s-a întâmplat cu conturile utilizatorilor

Unii utilizatori Instagram au raportat, de asemenea, o scădere a numărului de urmăritori. Nu ești singur dacă nu ai putut să-ți verifici feedurile Instagram astăzi.

Instagram a confirmat că unii utilizatori „au probleme” la accesarea conturilor lor. Unii utilizatori au primit notificări că le-au fost suspendate conturile, în timp ce alții au văzut că numărul de urmăritori le-a scăzut. Rapoartele de defecțiuni au început să apară pe Downdetector. Totuși, mulți utilizatori nu au avut probleme.

Instagram are probleme

Instagram a susținut într-un tweet că a rezolvat problema: „O eroare a cauzat ca unii utilizatori de Instagram să aibă probleme cu accesarea conturilor lor Instagram. Acest lucru a dus la un număr mic de conturi să vadă o schimbare temporară a numărului de persoane care le urmăresc. Am rezolvat problema cât mai repede posibil pentru toți cei afectați și ne cerem scuze pentru inconvenient”.

Aceasta nu este prima întrerupere semnificativă din ultimul an. Rețelele sociale ale companiei-mamă Meta au suferit o întrerupere majoră în urmă cu aproximativ un an, după ce o eroare a deconectat părți cheie ale rețelei principale a companiei. Mai recent, Instagram a remediat o eroare, la începutul lunii octombrie, care împiedica utilizatorii iOS să acceseze serviciul. Nici o eroare de blocare instantanee în septembrie nu a ajutat platforma. Aceste lucruri nu sunt frecvente, dar sugerează că Instagram are încă probleme.

Cu toate astea, situația este mai bună decât în ​​anii trecuți. Instagram a suferit un 2019 deosebit de dur, în care a suportat două întreruperi în decurs de o lună. Aceasta, pe lângă o problemă de confidențialitate care a lăsat parolele utilizatorilor expuse angajaților.

Cu toate acestea, acest ultim eșec vine într-un moment prost. Deși audiența Instagram continuă să crească și a depășit două miliarde de utilizatori activi, Meta investește în tehnologii metaverse precum hardware-ul de realitate virtuală și platforma sa Horizon Worlds. Firma nu este în pericol imediat, dar are nevoie de fiabilitate dacă dorește să-și dezvolte în continuare imperiul rețelelor sociale și să compenseze costurile tot mai mari.

Amintim că săptămâna trecută, și WhatsApp, parte a Meta, a avut probleme.