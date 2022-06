EcoFest, la a XII-a ediție, de data aceasta în Galați – tradiția merge mai departe: ce filme intră în competiție, programul festivalului

EcoFest (Festivalul Internațional al Filmului Ecologic) se desfășoară anul acesta la Galați, în perioada 7-11 iunie. Evenimentul face parte din programul mai amplu al Zilelor Galațiului 2022.

Tradiția a început acum 12 ani, la Oradea, iar de atunci, an de an, EcoFest își propune să educe publicul întru protejarea naturii, casa noastră, a tuturor. Festivalul de film documentar ecologist a apărut din dorința unor oameni pasionați de a face ceva important în domeniul conștientizării uneia dintre cele mai mari probleme pe care le are omenirea, în prezent.

Ce se întâmplă la EcoFest, săptămâna aceasta, în Galați

Așa cum menționam anterior, festivalul a început marți, 7 iunie 2022, la Galați, cu un prim eveniment desfășurat la Teatrul Dramatic „Fani Tardini”. În cadrul acestuia, publicul a fost martorul unui concert susținut de FolkFrate, putând, mai apoi, să vizioneze filmul „The Magic of Khortysia” (2016, Ucraina).

EcoFest a continuat miercuri, 8 iunie, la sala de festivități a Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, cu prezentarea primelor trei filme din competiție: „Acid Forest” (Lituania, 2019), „Attraverso” (Italia, 2021) și „It’s Bean Too Hot” (Marea Britanie, Cehia, 2021). Competiția jurizată a fost inaugurată de Lavinia Șandru.

Festivalul Internațional al Filmului Ecologic continuă joi, la aceeși sală de festivități a Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, cu prezentarea și jurizarea altor patru producții: „The Danube Delta Pelicans” (Germania, Franța, România, 2020), „Fools & Dreamers” (Noua Zeelandă, 2019), „Salvaje” (Spania, 2020) și „Pause” (Cipru, 2020).

Vineri, 10 iunie, competiția își duce misiunea mai departe, în aceeași locație, cu următoarele filme prezentate: „Paving Tundra” (SUA, 2021), „Remedy” (Slovacia, 2020), „Diminuendo” (Germania, 2020) și „Unexplored Spain” (Spania, 2020).

În aceeași zi, va fi proiectat, de la ora 19:00, celebrul film american „Black Panther”.

În paralel, publicul va putea să se bucure, în zona Spicu, de un concert susținut de Andrei Păunescu, Vangheli Gogu și Mihai Napu.

Ultima zi a EcoFest (sâmbătă, 11 iunie) va oferi gălățenilor spre vizionare, de la ora 19:00, filmul „Free Guy”, urmând ca, de la 20:30, să se decerneze premiile în cadrul competiției „Zona Liberă de Indiferență”, ca mai apoi atmosfera să fie întregită de un concert extraordinar susținut de trupa Proconsul.