INTERVIU Justițiarul de Berceni – Vloggerul care prinde prădători în locul poliției: „Avea o funcție într-o organizație adresată minorilor, încerca să racoleze minore”

Justițiarul de Berceni este numele unuia dintre cele mai de succes canale de YouTube de la noi din țară, în prezent, iar asta pe bună dreptate. De vreme ce alți creatori de conținut video preferă confortul propriului fotoliu, echipa din spatele acestui proiect obișnuiește să iasă „pe teren”, cu riscul de a-și pune integritatea fizică în pericol – totul pentru a da în vileag prădători sexuali.

Dacă nu ai auzit încă de Justițiarul de Berceni, nu este timpul pierdut nici acum. Într-un internet plin de vloggeri care se dovedesc adesea a fi total irelevanți, de vreme ce nu aduc neaparat un aport cunoașterii sau, în general, societății, Alexandru Constandachi sau Justi, așa cum îl alintă fanii săi, face diferența (desigur, împreună cu echipa sa).

Împreună, ei încearcă, deopotrivă, să-i convingă „pe cei de sus” să schimbe legislația, astfel încât prădătorii sexuali orientați spre minori să nu mai scape din mâinile justiției atât de ușor ca până acum. În momentul de față, racolatorii de minori par „protejați”, de cele mai multe ori, de legi făcute, parcă, împotriva firii. Legi neglijente, incomplete, care nu acționează în interesul cetățeanului.

A alergat după prădători, a ajuns să cunoască majoritatea secțiilor de poliție din București și a îndemnat, de fiecare dată, la precauție. Vloggurile sale sunt urmărite de copii, de adolescenți, dar și de părinți, iar de când a început acest proiect, Alexandru a primit nenumărate mesaje în care a fost rugat să intervină, ceea ce a și făcut de fiecare dată.

Din nefericire, mulți oameni încă nu conștientizează gravitatea situației din România, atunci când vorbim despre abuzul sexual îndreptat împotriva minorilor, preferând să normalizeze o astfel de faptă ilegală și imorală, în loc să o stârpească din fașă. „Pe vremea mea, fetele se căsătoreau la 12 ani”- desigur, afirmația poate fi adevărată, însă asta nu înseamnă că ceea ce se întâmpla „pe vremea ta” era bine, chiar dacă era acceptat tacit de societate.

Întocmai din acest motiv, l-am rugat pe Alexandru Constandachi să ne răspundă la câteva întrebări, pentru ca, în acest fel, să ducem „vorba mai departe”.

Interviu Alexandru Constandachi, inițiatorul proiectului Justițiarul de Berceni: „Mereu am vrut ca energia mea să fie folosită pentru a ajută și pentru a aduce o schimbare în bine”

Playtech: Cine este Justițiarul de Berceni și cu ce se diferențiază el de alți vloggeri din România?

Justițiarul de Berceni (Alexandru Constandachi): Justițiarul de Berceni reprezintă o parte a personalității mele. Acea parte care dorește să-i protejeze pe cei vulnerabili și să reprezinte un impuls de implicare civică pentru alții.

Nu știu ce mă diferențiază de alți vloggeri, știu doar că fiecare dintre noi are misiunea lui, iar misiunea mea și a echipei este aceea de a expune o problema majoră, cea de racolare de minori. Toți membrii echipei sunt persoane pe care le-am cunoscut după ce am început proiectul și care și-au dovedit constant implicarea și dorința de a ajuta.

Playtech: Știu că faci vlogging încă de dinainte de Justițiarul de Berceni. Ce anume te-a convins să mergi în această direcție? Există vreo întâmplare care ți-a declanșat aversiunea spre această nișă, în mod special?

Justițiarul de Berceni: Mereu am vrut ca energia mea să fie folosită pentru a ajută și pentru a aduce o schimbare în bine. Există întâmplări din copilăria mea care m-au ghidat spre a fi o persoană protectivă și cu aversiune față de abuzuri. În școală, iar mai apoi în liceu, am fost mereu implicat în diferite conflicte cu bătăuși ce îmi agresau colegii sau colegele, nu suportam ideea că o persoană vulnerabilă să fie agresată, iar cu timpul am devenit din ce în ce mai dornic de astfel de implicare.

Playtech: Am observat că militezi pentru introducerea unui nou proiect de lege care să combată un fenomen extrem de răspândit, dar neglijat de justiția din România, și anume grooming-ul. Ce poți să-mi spui despre asta? Ai primit susținere din partea vreunui politician, măcar la nivel de promisiune?

Justițiarul de Berceni: Grooming-ul este cea mai periculoasă modalitate de a racola un minor, iar societatea a ignorat sau neglijat această problema. Am început acest demers „Catching a Predator” tocmai pentru a expune această problemă și a trage un semnal de alarmă. Consider că vidul legislativ de care avem parte trebuie rezolvat, iar asta se poate face prin expunerea problemei și presiune asupra clasei politice. Momentan, sunt în discuții cu un deputat la un nivel puțin mai avansat, iar cu alții doar la nivel de promisiune.

Playtech: Și pentru că tot am ajuns la legi, în România este perfect legal să ai o relație cu un minor ce are 15 ani împliniți, atât timp cât acesta oferă consimțământul. De vreme ce respectivul este denumit „minor”, crezi că legea este justă? Mai ales luând în calcul că un minor de 15 ani se află încă sub tutela părinților, nu poate vota, nu poate consumă alcool și nici deține permis de conducere, însă poate să întrețină relații sexuale cu un adult. Nu cumva se bat cap în cap aceste lucruri?

Justițiarul de Berceni: Consider că, deși există excepții de la regulă, trebuie să existe un cadru legislativ care să definească adițional circumstanțele, astfel încât noțiunea de minor și excepțiile prevăzute pe diverse criterii sociale să nu intre în conflict juridic cu demersul pe partea de grooming și să nu genereze lacune exploatabile de către prădători. Trebuie să ținem cont și de faptul că până la vârsta legală de vot, minorul încă traversează niște etape de dezvoltare emoțională, până la liberul arbitru asupra alegerilor sale.

Playtech: Ce episoade, din toate cele pe care le-ai făcut, au fost cel mai greu de realizat, ori care ți-au produs cel mai mare disconfort fizic sau emoțional?

Justițiarul de Berceni: Cel mai mare disconfort emoțional l-am simțit în episodul 41, după realizarea acestuia, când am început să primesc mailuri cu alte zeci de victime ce fuseseră abordate de individul prins. Acesta, folosindu-se de funcția pe care o avea într-o organizație adresată minorilor, a încercat să racoleze foarte multe minore și să le câștige încrederea pentru a le invita la el acasă.

Din punct de vedere al realizării, cel mai greu episod a fost episodul 26, unde un fost polițist a conversat cu noi aproximativ trei luni de zile. A fost nevoie de multă răbdare și atenție, căci individul folosea metoda grooming-ului cu noi, iar noi trebuia să îi păstrăm impresia că ușor, ușor reușește, iar în același timp trebuia să fim atenți să nu instigăm în vreun fel.

Playtech: Am văzut că ai început o campanie în școlile din Capitală. Cum te-au primit elevii, dar profesorii? Cât de greu se lasă convinsă conducerea unei școli să te accepte, atunci când vii cu o astfel de inițiativă?

Justițiarul de Berceni: Elevii și profesorii cu care am fost în contact până acum au fost foarte receptivi la acest demers, s-au arătat foarte mulțumiți de experiență

și, per total, au considerat benefic ceea ce doresc să prezint.

Pericolele din mediul online sunt reale, iar copiii pot ajunge victime destul de ușor dacă nu sunt atenți. Conducerea școlilor este deschisă și ea cu acest demers, asta până când sună presa și pune întrebări incomode. Atunci se schimbă totul, iar eu devin brusc irelevant. Mi se impută faptul că aș lua locul specialiștilor, deși tot materialul meu pentru școli a fost făcut în colaborare cu un psiholog clinician. Eu vin cu partea practică, având în vedere că prind prădători de 5 luni de zile, iar psihologul cu partea teoretică.

Playtech: Ai avut norocul (sau ghinionul, depinde din ce perspectivă priveșți) să „prinzi” inclusiv două persoane publice sau semi-publice: un actor și un membru de partid. De la publicarea episoadelor cu pricina, ai mai fost contactat de vreunul dintre ei?

Justițiarul de Berceni: Nu am mai fost contactat de către niciunul, deși ambele persoane mi-au promis, în timp ce filmam, că mă vor ajută cu demersul, doar că să îmi

dovedească că ei nu sunt prădători.

Playtech: Pe o scară de la 1 la 10, cât de cooperantă este Poliția Română în astfel de cazuri?

Justițiarul de Berceni: În 95% dintre cazuri, Poliția Română a fost cooperantă, deci aș spune direct 10. Am avut și 2-3 cazuri unde am întâmpinat situații mai puțin fericite, unde interesul cetățeanului a fost ușor trecut pe locul doi.

Playtech: Crezi că România are șanse ca, în viitor, să se schimbe în bine? Mai mult, crezi că oamenii ca tine au șanse să fie ascultați?

Justițiarul de Berceni: Absolut, avem foarte mult potențial să ne schimbăm în bine. Trebuie doar puțin bun simț impus cu forță. Cât despre oamenii ca mine, sigur că da, avem toate șansele să fim ascultați. Observ câți oameni mă urmăresc și care îmi aplaudă demersurile. Nu mă așteptam în viața mea să am parte de așa expunere.

Playtech: Un sfat pentru cei mici și cei mari, te rog.

Justițiarul de Berceni: Sfatul meu pentru cei mici, ca de fiecare dată, este să stea departe de prădători și să aibă grijă cu cine discută în mediul online. Pentru

cei mari: implicați-vă civic! Împreună putem schimba țara asta.