Facebook a devenit aplicație de agățat, chiar și în România: cum funcționează alternativa la Tinder

Facebook Dating este un serviciu de agățat care funcționează într-o manieră similară cu Tinder și tocmai a devenit disponibil în România, împreună cu alte 50 de țări.

Piața serviciilor matrimoniale moderne, ghidate de interacțiunea în spațiul virtual, a explodat în ultimul deceniu. Deși Tinder continuă să facă legea pe această piață, Facebook nu putea rata șansa de a monetiza și nevoia ta de socializare.

Facebook Dating a fost lansat în urmă cu aproximativ un an în SUA, la câteva luni după ce a fost dezvăluit pentru prima oară. Anunțat în 2018, serviciul promitea să ”oglindească modul în care oamenii se întâlnesc în lumea reală, prin experiențe pe care le au în comun”.

În prima fază de propagare, serviciul a ajuns să fie disponibil în 20 de țări și, conform datelor oficiale, a creat 1,5 miliarde de conexiuni. Ca referință, deși valoarea pare exagerată, este important de reținut că cea mai mare rețea de socializare din lume are 2,7 miliarde de utilizatori activi lunar, iar Facebook Dating are aproximativ un an pe piață.

În ceea ce privește disponibilitatea Facebook Dating în Europa, aceasta era programată pentru Valentine`s Day în 2020. Amânarea nu a venit însă din cauza pandemiei, ci a unor probleme de conformitate date de legislația pentru protecția datelor în Europa. Acestea au fost ridicate de oficialii Irlandezi și se pare că s-au remediat între timp.

Facebook Dating include posibilitatea definiri unor informații publice legate de grupurile în care ești înscris sau evenimentele la care ți-ai propus să participi, pentru a găsi oameni cu afinități similare. Este important de reținut că profilul tău de Dating nu este vizibil pe Facebook, nu-ți apar în fluxul informațional de pe pagina ta la care au acces prietenii de pe Facebook. Mai mult decât atât, nu-ți va sugera niciodată prieteni din lista de Facebook ca posibile ”potriviri” pentru o eventuală conexiune în Facebook Dating.

Singura excepție de la această regulă este secțiunea Secret Crushes (persoane care ți-ai picat cu tronc). Acolo poți include până la 9 prieteni de pe Facebook și urmăritori de pe Instagram. Dacă unul dintre ei te-a inclus la rândul său pe lista de Secret Crushes, atunci veți putea fi recomandați unul altuia. Adaptându-se la pandemia din 2020, Facebook Dating include și posibilitatea de întâlniri viruale sau Virtual Dates, interacțiuni video. Ca referință, posibilitatea de videochat a fost inclusă în Tinder în luna iulie a acestui an.