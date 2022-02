Instagram lovită de hackeri: ce spun specialiștii

Utilizatorii rețelei Instagram sunt vizați în ultimele zile de o campanie de tip phishing care se propagă prin intermediul mesajelor private, anunță Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Scopul este extragerea datelor de autentificare ale contului de la potențialele victime. Tehnicile utilizate de atacatori au mai fost folosite în trecut și pe alte platforme, precum Facebook, Snapchat sau WhatsApp. Obiectivul principal este extragerea datelor de autentificare ale contului de la potențialele victime, avertizează sursa citată.

Între timp, infractorii cibernetici s-au mutat pe Instagram. De această dată, mesajele primite de utilizatori nu sunt în limba română, ci în engleză, însă nu este exclus ca pe viitor infractorii cibernetici să înceapă a transmite astfel de mesaje traduse în română, spun specialiștii.

Textul noului mesaj este la fel de vag ca precedentul și are ca scop principal stârnirea curiozității utilizatorului pentru a-l determina să dea click: „Took me 2 hours to make it. I hope you love it”. Link-ul transmis de atacatori include și numele de utilizator al contului de Instagram corespondent destinatarului acelui mesaj, pentru a genera și mai multă confuzie și curiozitate.

Ce recomandă specialiștii

După accesarea acelui link, utilizatorul este redirecționat către o pagină de phishing care arată similar cu cea de autentificare a Instagram, dar cu un domeniu total diferit.

Nu da clic pe un astfel de link! Acest mesaj îți va compromite contul, iar apoi va transmite mai departe linkul către urmăritorii tăi.

În cazul în care ai deschis acel link, Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă să: