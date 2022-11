Informația momentului pentru românii cu centrale de apartament, așa îți micșorezi facturile la încălzire, apă caldă: soluția din Rabla electrocasnice

Indiferent cât de mult optezi să micșorezi temperatura la calorifere în casă în speranța că-ți vei scădea factura la energie, realitatea este un pic mai complicată decât atât. Cel mai bine ar fi să-ți înlocuiești centrala termică, iar statul român vrea să-ți întindă o mână de ajutor în acest sens.

Pe parcursul weeekendului, într-o intervenție la Prima TV, ministrul Energiei a detaliat modul în care reușește el să facă economie la energie. În același context, a recomandat românilor să-și schimbe centrala termică și a promis că aceste echipamente foarte importante vor fi incluse în Rabla pentru electrocasnice. Astfel, vei primi un voucher pentru a-ți înlocui cel mai mare consumator energetic din locuință.

Cât consumă ministrul Energiei, care sunt soluțiile pentru români

“Mă încadrez şi până în 300, la locuinţa de aici unde stau lângă Bucureşti, dar mă încadrez şi la peste 300 la Turnu Severin, unde am pompe de căldură, dar acolo am şi panouri fotovoltaice, dar consum foarte mult acolo, pentru că iarna mă încălzesc cu pompele de căldură şi consumă foarte mult, dar şi vara consumul este mai mare de 300 de kilowaţi”, a declarat ministrul Energiei, citat de News.ro.

Pe marginea subiectului risipei energetice, foarte dezbătut în ultimul an, Virgil Popescu a explicat cum vede el această problemă.

“Nu-i vorba de făcut risipă. Eu fiind de profesie inginer m-au preocupat lucrurile acestea de automatizări, de eficienţă. La Turnu Severin am un sistem automatizat complet, cu panourile fotovoltaice cu măsurare de temperatură. Încerc să economisesc. Am schimbat centrala în iarna trecută cu o centrală nouă în condensare. Au scăzut costurile şi consumul cu 30 la sută al gazului şi am pus în plus probabil că şi din cauza asta, am pus în plus un sistem de măsură a temperaturii şi de reglaj a temperaturii automat pe ore în timpul zilei. Ea ştie la ce oră ajung acasă, că este programată, iar dacă am nevoie să vreau mai cald, intru pe telefon, dau drumul la centrală mai cald şi este mai cald acasă”.

În final, soluția pentru românii care vor să-și micșoreze facturile la energie, gaze naturale, este una foarte simplă, înlocuirea centralei termice cu una semnificativ mai eficientă, preferabil cu condensație, iar o parte din banii pentru acest upgrade vor veni de la autorități, prin programul Rabla pentru electrocasnice.