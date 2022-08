Inflația noastră cea de toate zilele: de-abia acum și-au dat seama când vom scăpa de ea. Prețurile mici deja să văd la orizont

Economiștii încep să realizeze prognoze din ce în ce mai concrete privind evoluția inflației și aflăm de la ei că suntem pe drumul cel bun.

Conform celor mai numeroase opinii, inclusiv cele susținute de Banca Centrală a României, se pare că inflația se află, din iulie, pe un platou. S-a plafonat, după cum s-a exprimat însuși guvernatorul băncii noastre centrale, Mugur Isărescu. Ei bine, de acum încolo ar trebui să vedem și scăderile semnificative. Estimările indică faptul că platoul acesta ar putea să fie prezent până în toamnă. Adică până atunci să rămânem la o rată a inflației constantă. Din toamnă ar urma să intrăm pe o pantă descendentă, să avem parte de dezinflație, deci de ieftiniri. Aceste scăderi de prețuri ar urma să țină până în 2023.

”Ceea ce contează mai mult din punctul nostru de vedere este că tendința inflaționistă generală pare să fi atins vârful și că ar trebui să pornim pe o traiectorie de scădere treptată din octombrie. Estimarea noastră de 13% pentru inflația medie în 2022 pare pe drumul cel bun și credem chiar că datele de la sfârșitul anului ar putea fi chiar mai mici decât estimarea Băncii Naționale a României de 13,9%”, e de părere Valentin Tătaru, economistul șef al ING România.

Astfel stând lucrurile, economiștii se așteaptă ca Banca Națională să nu mai apese atât de tare pedala scumpirii dobânzii pe politică monetară. Amintim că, până acum, BNR a crescut destul de mult dobânda cheie, în încercarea de a lupta cu valul de scumpiri și se pare că măsura a dat roade, dat fiind faptul că inflația pe luna iunie era de 15,1%, iar în iulie a înregistrat un mic recul, până la 15%.

De asemenea, BNR a majorat din 8 august din nou dobânda pe politică monetară, crescând-o cu 75 de puncte de bază, la 5,5% pe an. Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât, de asemenea, majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 6,50% pe an, de la 5,75% pe an și creșterea dobânzii la facilitatea de depozit la 4,50% pe an, de la 3,75%.

Vești nesperat de bune pentru românii cu datorii la bănci

Dacă BNR va aplica o politică monetară mai relaxată, acest lucru va aduce vești mai bune pentru românii cu datorii la bănci, care au de rambursat credite influențate de dobânda variabilă.

Unele estimări arată că, dacă BNR se va opri la o dobândă cheie de 6%, ROBOR-ul la final de 2022 ar urma să fie în jur de 7%, adică mai mic decât acum, când a depășit pragul de 8%, deși de două zile este în ușoară scădere. O astfel de opinie aparține, de exemplu, lui Adrian Codîrlasșu, vicepreședinte CFA România și vicepreședinte al Asociației Analiștilor Financiari Bancari (AAFBR).