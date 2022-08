Ce se întâmplă cu ratele la bancă, la final de 2022? La ce să te aștepți la iarnă, deja se știe totul

Economiștii au deja suficiente date ca să poată realiza o estimare cât mai aproape de realitate, cu privire la cum vor arăta ratele noastre la bancă, în iarna acestui an.

Prin urmare, se pare că vom avea parte de un ROBOR destul de piperat, dar nu cu mult diferit față de cel din prezent. Conform previziunilor economice formulate de Adrian Codirlaşu, vicepreşedinte CFA România şi vicepreşedinte al Asociaţiei Analiştilor Financiari Bancari (AAFBR), indicele ar putea fi situat în jurul valorii de 7% la finele lui 2022, fiind astfel chiar mai mic decât în prezent.

Amintim că, pe 11 august 2022, ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a coborât, joi, la 8,02% pe an, de la 8,06% cât era cu o zi în urmă, când scăzuse de la 8,14% pe an. Totodată, ROBOR la 6 luni, folosit în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobânda variabilă, a coborât la 8,19% pe an, de la 8,21%. În aceeași ordine de idei, ROBOR la 12 luni, a coborât, la rândul lui, la 8,30% pe an, de la 8,32% pe an.

Nici BNR nu va mai majora mult dobânda de referință. Pe la 6% se va opri

Expertul a vorbit și despre evoluția dobânzii pe politică monetară. Conform acestuia, se pare că dobânda cheie va ajunge, la final de an, în jurul valorii de 6%. De reținut că pe 5 august, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,50% pe an, de la 4,75% pe an.

„Vedem o dobândă de politică monetară în jur de 6%, cu o rată a dobânzii la facilitatea de creditare, rata Lombard de 7%, ceea ce ar conduce practic la un nivel al ROBOR-ului situat tot în jurul valorii de 7%”, a subliniat specialistul. Tot în ședința din data de 5 august, BNR a majorat rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 6,50% pe an, de la 5,75% pe an, şi a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la 4,50% pe an, de la 3,75%.

Acestea fiind spuse, în mod firesc ratele la finele anului, deci cu un ROBOR sub cel din prezent, ar trebui să fie mai mici decât costul lor din acest moment.