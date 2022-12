Industria de jocuri video, pe timp de criză: în ce direcție merg giganții, dar și Call of Duty, Overwatch, Roblox sau Nintendo

Sezonul Crăciunului este aici, iar pentru multe companii de jocuri video perioada octombrie-decembrie este momentul ideal pentru a-și lansa jocurile mult așteptate – atrăgând atât părinții obosiți care caută cadouri pentru sacul Moșului, cât și „kidults” care caută noi senzații pentru a se distra în timpul vacanței de sărbători.

Dar dificultățile cu care se confruntă producția de hardware din cauza problemelor de aprovizionare cu componente, precum și unele previziuni surprinzător de modeste din partea marilor jucători din industrie au determinat multe companii de jocuri să abordeze trimestrul IV în mod diferit față de anii precedenți.

Să aruncăm o privire rapidă asupra performanțelor actuale și perspectivelor unora dintre cele mai cunoscute nume din industria divertismentului interactiv.

Blizzard (trad.: viscol) de Crăciun

Activision Blizzard (ATVI) a înregistrat câștiguri destul de impresionante în trimestrul al treilea, comparativ cu previziunile modeste, în mare parte datorită lansării în octombrie atât a Call of Duty 2, cât și a Overwatch 2, două dintre cele mai așteptate jocuri multiplayer ale anului.

Vânzările nete au fost clar în scădere pentru companie în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, accentul tot mai mare pe consolele pentru acasă și pe aplicațiile mobile multiplayer care folosesc monedă reală pentru achiziții a făcut ca vânzările companiei în interiorul jocului să crească cu 13%. Aceasta în ciuda unei reduceri deloc nesemnificative a bazei sale active de utilizatori online în general.

Înainte de anunțarea câștigurilor companiei, așteptările au fost stabilite la aproximativ 0,42 de dolari pe acțiune, câștigurile efective pe acțiune înregistrând un nivel relativ impresionant de 0,55 de dolari. Câștigurile pe acțiune ale Activision Blizzard în trimestrul al treilea din 2021 au fost de 0,82 de dolari.

În mod surprinzător, acest lucru nu pare să fi avut un impact semnificativ asupra opiniilor investitorilor cu privire la companie, cei mai mulți dintre ei concentrându-se probabil pe achiziția în curs a firmei de către Microsoft, în valoare de 69 miliarde de dolari, anunțată pentru prima dată în ianuarie 2022.

În apropierea Crăciunului, toți ochii ar trebui să fie ațintiți asupra bazelor de utilizatori activi online pentru aceste noi lansări – în special înaintea lansării de conținut suplimentar descărcabil plătit (DLC) pentru jocurile deja existente pe piață. Acest DLC costă semnificativ mai puțin în ce privește dezvoltarea în comparație cu jocurile de bază și ar putea deveni principala sursă de venit pentru companie.

Nintendo ridică așteptările

Înainte de acest an, Nintendo (NTDOY) s-a bucurat de o creștere a veniturilor de la an la an începând cu 2018 – înregistrând cel mai profitabil an înregistrat în 2020/2021.

Succesul companiei pare să fie bazat în primul rând pe vânzările de software, deoarece vânzările consolei sale pentru acasă, Nintendo Switch, au scăzut la nivel global în 2022 față de anul anterior. În ceea ce privește oferta de software, lansarea din septembrie a jocului online multiplayer, Splatoon 3, a determinat cea mai rapidă vânzare a consolei Nintendo Switch, despre care se spune că a fost vândută în 3,45 milioane de exemplare în doar trei zile. Sezonul de Crăciun va aduce, probabil multe cereri, acest joc pentru copii regăsindu-se în multe scrisori către Moș Crăciun, alături de o altă apariție viitoare, din franciza Pokémon.

Dat fiind că firma japoneză nu plănuiește să crească prețul consolelor, analiștii se așteaptă să vadă o mulțime de produse hardware Nintendo sub bradul de Crăciun în acest an. În acest timp concurenții precum Sony par să se confrunte cu dificultăți majore din cauza problemelor actuale de aprovizionare cu semiconductori, ceea ce duce la o lipsa acută și continuă a consolelor Playstation 5 de pe rafturile magazinelor.

„Free-to-play” merge OK

Roblox (RBLX), mult timp un favorit al jocurilor (67% dintre utilizatori au sub 16 ani), în mare parte datorită modelului său free-to-play, a reușit să mențină o creștere solidă în ceea ce privește indicatorii cheie și s-a bucurat de avantajele pe care editorii de jocuri mobile multiplayer le obțin adesea atunci când se strânge punga. Cu toate acestea, câștigurile companiei au crescut cu doar 1,6 % față de T3 2021, situându-se acum la 517 milioane de dolari, ceea ce a dus la o scădere a valorii acțiunilor din cauza faptului că nu a fost la înălțimea așteptărilor investitorilor. Acțiunile se tranzacționează în prezent la 33.99 de dolari (pe 5.12).

Compania reușește, de asemenea, să continue să își crească baza de utilizatori, înregistrând o creștere de 16% a numărului de utilizatori față de anul anterior, începând cu luna septembrie, dar se confruntă cu o creștere a taxelor și a costurilor într-o serie de operațiuni, ceea ce a avut, în mod natural, un impact asupra cifrei finale a veniturilor.

Cu toate acestea, dorința Roblox de a încerca noi concepte derulate în timpul jocului poate menține optimismul investitorilor, deoarece concentrarea companiei pe promovarea unei piețe in-game foarte active, seria de succes de spectacole „live” ale artiștilor și, mai recent, o incursiune în metavers și integrarea blockchain, înseamnă că este posibil să existe încă o anumită longevitate a conceptului Roblox.

Compania testează, de asemenea, NFT-uri care includ personaje și accesorii care pot fi folosite în joc. În cazul în care are succes și se integrează în experiența de bază a utilizatorului, acest concept ar putea deveni unul dintre cele mai puternice cazuri de utilizare a tehnologiei NFT de până acum, în afara lumii artistice. Cu siguranță, echipa de la Horizon Worlds a Meta ar trebui să urmărească aceasta evoluție foarte atent pentru a vedea ce lecții pe termen lung pot fi desprinse din acest experiment.

Așadar, ce promisiuni are Roblox în perioada Crăciunului, având în vedere că este o experiență free-to-play, în mare parte mobilă? Ei bine, după cum ar putea confirma orice rudă panicată a unui preadolescent, nimic nu spune „Crăciun fericit!” mai bine decât un card cadou digital de 10 dolari!

