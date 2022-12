Incendiu urmat de o explozie la portul Samsun de la Marea Neagră. Care a fost cauza

Potrivit informațiilor de ultimă oră, un incendiu a izbucnit în urma unei explozii la un petrolier în portul Samsun. Incendiul a fost stins cu intervenția pompierilor trimiși în regiune.

O explozie a avut loc dimineață în zona portului Samsun, din motive necunoscute, la un petrolier. Odată cu explozia, un incendiu a izbucnit în cisternă și un fum negru s-a ridicat spre cer.

În declarația făcută de guvernoratul Samsun cu privire la explozie, se arată că „O explozie a avut loc în jurul orei 23.15 din cauza încălzirii unuia dintre rezervoarele de combustibil în care sunt depozitate uleiurile uzate de la navele din portul Samsun, incendiul a fost stins de pompieri în scurt timp și nu au existat pierderi de vieți omenești sau răniți”.

🇹🇷💥An explosion occurred in the Turkish port of Samsun on the Black Sea coast, after which a fire broke out, CNN Turk reports

The causes of the explosion, after which the fire broke out, are not yet known. Fire services are working at the scene. pic.twitter.com/nO18Gt2DpW

— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) December 2, 2022