Un incendiu a izbucnit la o pensiune din orașul Brezoi, satul Păscoaia, la o pensiune unde erau cazați 41 de copii. Mai mulți copii și un însoțitor au ajuns la spital, conform ISU Vâlcea.

Incendiu a fost anunțat la ora 3.06, iar la sosirea echipei de intervenții s-a constatat că incendiul era în camera centralei termice, unde se aflau materiale combustibile, cu degajări mari de lum și spațiile interioare au fost inundate complet cu fum.

În pensiune erau cazate 52 de persoane, din care 41 de copii, 10 însoțitori și administratorul pensiunii.

Echipajele au salvat 20 de persoane care erau pe balcoanele de pe fațada principală a clădirii. Ele nu putea fi evacuat din cauza fumului dens.

14 copii au fost transportați 14 copii și un adult la CPU Brezoi și doi copii la UPU Vâlcea. Cinci copii au fost nevoiți să inhaleze oxigen, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon.

Materiale combustibile din camera centralei au ars, iar centrală termică și instalația electrică, instalația de alimentare cu apă, electrocasnice și pereții interiori au clădirii au fost degradate.

”A luat foc pensiunea, cu noi în interior. Mi-am aruncat copilul de la geam, am salvat alţi doi copii din interior… Suntem toţi la spital, am inhalat fum. Proprietarii pensiunii au dat bir cu fugiţii, ne-au lăsat încuiaţi în interior!”, a declarat o femeie aflată la pensiune, pentru Antena3.

”Din nefericire, am fost nevoită să îmi arunc copilul de la balcon, în brațele unor polițiști. Am rămas captivi în pensiune, pentru că proprietarul a plecat și ne-a încuiat înăuntru. Norocul nostru a fost că șoferul microbuzului, care a transportat copiii în tabără a fost cazat în altă parte și l-am sunat și el a venit și a spart geamul. Așa s-a putut ieși.

Noi am rămas sus la etaj. Vă dați seama că ne-am panicat, am înnebunit. Era fum peste tot, nu puteam să respirăm. Toată lumea țipa. A fost ceva groaznic. Până la această oră, proprietarul pensiunii nu a apărut la locație. Suntem doar noi, cei care am fost cazați în tabără, cu copiii după noi, în picioarele goale. Nimeni nu vine să ne întrebe ceva”, a povestit Ana-Maria Orășanu, mama unui copil aflat la pensiune.