Încărcarea mașinilor electrice se poate schimba: cea mai nouă tehnologie apărută în Europa

Stația de schimb de baterii din Lier, sudul Norvegiei, este prima din Europa operată de Nio, un producător chinez de vehicule electrice care a fost comparat cu Tesla.

Premisa este simplă, chiar dacă mecanica nu este. Stația de schimb va înlocui o baterie EV epuizată cu una plină în aproximativ cinci minute.

Nio are deja 836 de stații de schimb în China și intenționează să le crească la 1300 la nivel global până la sfârșitul acestui an. Dintre acestea, 20 vor fi în Norvegia, iar compania caută locuri în Germania pentru marea sa lansare acolo, în cursul acestui an.

Tesla a propus inițial tehnologia pentru mașinile sale înainte de a se stabili pe rețeaua Supercharger. În Europa, compania israeliană Better Place a încheiat un acord cu Renault în 2008 pentru a-și folosi sistemul de schimb în vehiculele electrice, începând cu limuzina Fluence ZE. S-au construit stații în Danemarca și Israel, dar ideea nu a prins, iar în 2013 Better Place a intrat în faliment.

Dar, în timp ce schimbarea bateriilor a rămas latentă în Europa, tehnologia se extinde într-un ritm alert în China. Nio susține acum că are capacitatea de a face 30.000 de schimburi pe zi și este lider pe piața privată, dar alții caută să reducă decalajul. Investițiile în tehnologie includ compania de baterii CATL, care lansează un serviciu numit Evogo care pretinde schimburi în mai puțin de un minut și pentru care Grupul FAW a spus că va face un nou monovolum.

Ideea de schimbare a bateriei nu este nouă

Dacă te gândești că schimbarea bateriei se apropie cel mai mult de ușurința realimentării, companiile petroliere globale sunt de acord cu tine. Anul trecut, BP a semnat un acord cu Aulton New Energy pentru a dezvolta servicii de schimb de baterii, în timp ce multe dintre stațiile de schimb ale Nio sunt situate pe curțile gigantului petrolier chinez Sinopec.

În Europa, Nio a semnat un acord în decembrie cu Shell pentru a construi în comun stații de schimb în Europa și China.

„Cred că o complicăm prin schimbarea pieselor bateriei”, a declarat Paul Philpott, CEO al Kia UK, audienței la evenimentul SMMT Electrified din martie. „Timpurile de încărcare vor scădea”, a adăugat el, invocând timpul deja rapid de 18 minute pentru a obține încărcare de la 10% la 80% la noul Kia EV6.

„Schimbarea bateriei nu este scalabilă la nivel global”, a scris recent Tom Callow, șeful departamentului de informații și afaceri externe pentru BP Pulse.

Un studiu suedez publicat anul trecut a citat cifre Nio de 772.000 de dolari pentru construirea unei stații de schimb în China, inclusiv bateriile, închirierea site-ului etc., comparativ cu 309.112 dolari pentru o stație de încărcătoare.

Nio trebuie să producă baterii suplimentare pentru a încărca cele 13 sloturi în iterația sa actuală a stației. Stația de generație a treia a Aulton New Energy deține 28 de baterii, ceea ce necesită un cost de capital și mai mare.