Încălzirea globală ne distruge planeta: argumentul contrar care îți va crește tensiunea

Reprezentantul republican al Georgiei, Marjorie Taylor Greene, a susținut recent că încălzirea globală este sănătoasă pentru oameni. În timp ce vorbea la conservatorul Right Side Broadcasting Network (RSBN), alături de gazda Brian Glenn, Greene a argumentat în favoarea încălzirii globale.

Clipul video a devenit viral și pe Twitter și a fost vizionat de peste 140.000 de ori și a fost distribuit de comentatorul Ron Filipkowski.

Marge Greene presents her scientific argument why global warming is a good thing: “This earth warming and carbon is actually healthy for us.” pic.twitter.com/fw5DMMeSJN

— Ron Filipkowski 🇺🇦 (@RonFilipkowski) June 13, 2022