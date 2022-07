Încă un român și-a pierdut viața în Lefkada din Grecia. Bărbatul avea 44 de ani

O nouă tragedie în Lefkada, insula unde și-a pierdut viața Radu Dinu, fiu de primar. De data aceasta, un avocat român a murit în timp ce se afla în destinația preferată a turiștilor din toată lumea. Bărbatul (44 de ani) a făcut atac cerebral în timp ce se plimba cu bicicleta prin stațiune. Andrei Cosmin Ouatu lasă în urmă o soție și doi copii.

Avocat român de succes, mort în Lefkada

După Radu Dinu, fiul primarului din Amărăștii de Jos, care s-a înecat în marea din Lefkada (Grecia), încă un român și-a găsit sfârşitul aici. Avocatul Andrei Cosmin Ouatu, fiul avocatei Macrina-Lia Ouatu, din cadrul Baroului Dolj, a decedat în timp ce se plimba cu bicicleta pe un traseu montan dificil.

AVC în timp ce se plimba cu bicicleta

Bărbatul era amator de ciclism, așa că s-a gândit să dea o tură cu bicicleta prin zona superbă, moment în care i s-a făcut rău şi a murit. Trupul neînsuflețit al românului de 44 de ani urmează să fie adus acasă pentru înmormântare, anunță România TV.

Andrei Cosmin Ouatu era căsătorit și avea doi copii. Fusese avocat în Baroul Dolj din anul 2002 și titular la propriul cabinet de avocatură. Tânărul era pasionat de ciclism și mergea frecvent pe diverse trasee din Dolj, inclusiv pe cele montane.

Radu Dinu și-a pierdut viața în aceeași destinație din Grecia

În urmă cu două săptămâni, Radu Dinu se afla cu gașca de prieteni în Lefkada, când, la un moment dat, a dispărut sub apă. După lungi căutări, tânărul a fost găsit fără suflare. Vestea a picat ca un trăsnet pentru familie și apropiați, care l-au îngropat în costum de mire. Sportivul a murit necăsătorit, așa că, în memoria lui, amicii lui au cărat apă curată de la o fântână din comună, apoi au rupt o creangă dintr-un brad, au împodobit-o şi au legat-o de crucea din cimitir.

Din momentul în care s-a aflat că Radu nu mai este în viață, pagina de Facebook a tânărului de 25 de ani s-a umplut cu mesaje de condoleanțe și regrete: „Îmi este imposibil să accept că scriu aceste rânduri! Îți mulțumesc pentru tot prieten drag, OM BUN și altruist, sursă de inspirație și motivație în multe planuri (sportiv, alimentar, emoțional, stil de viață, drumeții etc.). Rămân cu tot ce am învățat de la tine și amintirea întâlnirii întâmplătoare chiar în ziua dinaintea plecării în vacanță, fericit și entuziasmat pentru prima ta vacanță în Grecia. Mulțumiri, respect și lumină veșnică!” / „Este foarte dureros pentru un părinte să-şi piardă copilul la o vârstă aşa fragedă. Eu am aflat vestea prin intermediul rețelelor de socializare şi am rămas șocat. Parcă ieri eram colegi de clasă, iar astăzi…nu mai este. Rămân în urmă amintirile…Odihnă veșnică, Dinu Radu! Iar noi, cei tineri, ar trebui să învăţăm ceva din toate acestea”.