Ce ritual au făcut părinții la înmormântarea tânărului care a murit în Grecia. Radu Dinu a intrat în apă, dar nu a mai ieșit

Este multă durere în localitatea doljeană Amărăştii de Jos. Radu Dinu, tânărul de 25 de ani care s-a înecat în marea din Lefkada, este condus, duminică, pe ultimul drum. Moartea sa prematură a șocat întreaga comunitate liniștită. Părinții sunt devastați. În loc să-l vadă mire, fiul lor este între patru scânduri. Familia acestuia a ales un ritual înduioșător.

Radu Dinu este condus pe ultimul drum

În orice colț al lumii, plajele sălbatice pot deveni extrem de periculoase, chiar și pentru cei mai buni înotători. Din păcate, vacanță în Grecia a fost ultima pentru un român de 25 de ani, fiu de primar. Radu Dinu se afla cu gașca de prieteni în Lefkada, când, la un moment dat, a dispărut de sub ochii lor. După lungi căutări, bărbatul a fost găsit fără suflare. Vestea a picat ca un trăsnet pentru familie și apropiați.

Tânărul mort pe insula grecească Lefkada este condus, astăzi, pe ultimul drum. Întreaga localitate Amărăştii de Jos este împietrită de durere. Pentru înmormântare, părinții lui Radu vor face tradiţiile de nuntă, pentru că fiul lor ar fi trebuit să fie ginere. Sute de oameni au venit la casa primarului din Dolj, pentru a-și lua rămas bun de la cel care le-a fost prieten, cunoștință sau coleg de școală. Prezentă este și iubita acestuia, cu care plecase în Grecia.

Ritual la înmormântarea tânărului de 25 de ani

Tinerii strânși la înmormântare au participat la un ritual de nuntă, înainte de înhumare, fiind un obicei păstrat în mai multe localităţi din Oltenia. Radu Dinu a murit necăsătorit, așa că, în memoria lui, prietenii săi au cărat apă curată de la o fântână din comună, au rupt o creangă dintr-un brad, au împodobit-o şi o vor lega de crucea din cimitir. Durerea este cu atât mai mare, cu cât Radu era singurul copil al primarului Constantin Dinu.

Curg mesaje de condoleanțe în mediul online

De la aflarea veștii tragice, pagina de Facebook a tânărului este plină de mesaje de condoleanțe și regrete: „Îmi este imposibil să accept că scriu aceste rânduri! Îți mulțumesc pentru tot prieten drag, OM BUN și altruist, sursă de inspirație și motivație în multe planuri (sportiv, alimentar, emoțional, stil de viață, drumeții etc.). Rămân cu tot ce am învățat de la tine și amintirea întâlnirii întâmplătoare chiar în ziua dinaintea plecării în vacanță, fericit și entuziasmat pentru prima ta vacanță în Grecia. Mulțumiri, respect și lumină veșnică!” / „Este foarte dureros pentru un părinte să-şi piardă copilul la o vârstă aşa fragedă. Eu am aflat vestea prin intermediul rețelelor de socializare şi am rămas șocat. Parcă ieri eram colegi de clasă, iar astăzi…nu mai este. Rămân în urmă amintirile…Odihnă veșnică, Dinu Radu! Iar noi, cei tineri, ar trebui să învăţăm ceva din toate acestea”.

Duminica trecută, puțin după ora 18:00, Radu a intrat în apă, s-a scufundat, dar nu a mai ieșit la suprafață. Românul se afla în vacanță cu prietenii lui. Văzând că a dispărut, gașca a anunțat autoritățile din Lefkada care, după lungi căutări, l-au găsit fără viață.