Implantul ocular Cyborg ar putea într-o zi să restabilească vederea prin legarea directă la creier

Cofondatorul Neuralink a dezvăluit planuri pentru implantul ocular Cyborg care ar putea oferi într-o zi un remediu pentru orbire.

Numit „Science Eye (Ochiul științei)”, acesta intenționează să abordeze diferite tipuri de orbire pentru care în prezent nu există tratament: retinita pigmentară (RP) și degenerescența maculară uscată legată de vârstă (AMD).

Așa cum v-ați aștepta de la cineva care a lucrat cu Elon Musk pentru a construi o companie de interfață creier-calculator, Science Eye este aproape SF.

Cum va funcționa: prin stimularea nervului optic cu un panou microLED ultradens implantat, flexibil, inserat direct peste retină. Compania va folosi apoi terapia genică, pentru a acționa ca intermediar, și le va lega cele două.

În cele din urmă, Science Eye ar putea funcționa ca o interfață creier-calculator în sine și să ofere beneficii în stil cyborg purtătorilor. Acest lucru ar putea include eliminarea nevoii de ochelari sau chiar servirea ca dispozitiv de realitate virtuală, în loc de un set de căști greoi.

we’re excited to take the covers off our first product program, an optogenetic retinal prosthesis!https://t.co/f2XX1UVBEA

— Max Hodak (@maxhodak_) November 21, 2022