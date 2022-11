Imagini virale cu „tehnica militară” a armatei ruse. Soldații folosesc bețe și oglinzi, în timp ce Vladimir Putin amenință cu arme nucleare

În timp ce președintele rus Vladimir Putin amenință lumea cu arme nucleare sau chiar cu arme electromagnetice, soldații ruși din Ucraina se folosesc de tehnica secolului XX pentru a face față pe câmpul de luptă împotriva armatei Ucrainei.

Într-o filmare distribuită de agenția de presă Nexta, se poate observa cum doi soldați ruși folosesc o banală oglindă legată la capătul unui băț pentru a vedea de unde trage „inamicul”. După ce soldații „celei de-a doua armate a lumii„ privesc prin dispozitivul ingenios, unul dintre ei iese din ascunzătoare și trage câteva focuri de armă.

🤡 The occupiers tried to find the location of the Ukrainian fighter with the help of a mirror

These are the methods of the „second army of the world”. pic.twitter.com/4pX162uUQS

