I.D.E.A.L. 2022, probabil cea mai importantă conferință gastronomică din România, are loc luni, 21 noiembrie

Conferința internațională de gastronomie I.D.E.A.L. ( Idei / Dezvoltare / Evoluție / Abilități / Local) se află la a doua ediție, după câțiva ani foarte dificili pentru industria HoReCa din România. Născută în 2019, aceasta s-ar putea să fie cea mai importantă întâlnire pentru oamenii care activează în domeniul ospitalității, dar și pentru pasionați, curioși și oameni care vor să învețe.

I.D.E.A.L. Evolution Sibiu s-a născut în 2019, ca un proiect menit să să pună bazele unor parteneriate gastronomice internaționale, să faciliteze interacțiunea cu bucătari talentați din afară și să încurajeze bunele practici în industria ospitalității pe meleaguri mioritice. Din păcate, din cauza pandemiei, a doua ediție are loc abia în 2022, peste doar câteva zile. Evenimentul este programat pe 21 noiembrie la teatrul Gong din Sibiu. Tema din acest an este How Can I help? (Cum pot să ajut?).

A doua ediție a conferinței I.D.E.A.L. – 21 noiembrie 2022 la teatrul Gong, Sibiu

Conferința I.D.E.A.L. este creația lui Petra Hianu și Paul Moinea, doi tineri care au cutreierat bucătăriile de top ale lumii, înainte să devină co-proprietari la Plai în Sibiu, unul dintre cel mai bune restaurante din România, descris ca fiind ”un etalon pentru bucătăria românească modernă” de Restograf.

În ceea ce privește ediția din 2022 a conferinței, aceasta are ca tematică ”Cum pot să ajut?” (How Can I Help?) și aduce laolaltă atât nume mari din gastronomie de peste mări și țări, cât și unii dintre cei mai buni bucătari din România. Lista include:

Arlene Stein , fondatoarea proiectului ”Terroir” din Canada și promotoarea gastro-diplomatiei internaționale

JP McMahon, chef cu 1 stea Michelin, proprietarul restaurantului ANIAR din Galway și fondatorul simpozionului gastronomic Food on the Edge. Ca referință, Food on the Edge aduce împreuna, în fiecare an, în jur de 400 de participanți din toată lumea, și 50 de vorbitori de talie mondială din industria gastronomică.

Douglas McMaster, Silo, Londra. Douglas este chef-ul care, la vârsta de 26 de ani, a creat primul restaurant zero-waste din lume. După doi ani de la deschidere, Silo, a luat premiul ”Britain`s Most Ethical Restaurant”.

Denis Lovatel, este unul dintre cei mai cunoscuți ”pizzaiolo” din lume, supranumit ”pizzaiolo di Montagna” (pizzer de munte). Utilizează ierburi și plante din flora spontană a Dolomiților, iar de curând a deschis în Milano propriul local, numit ”Denis-Pizza di Montagna”. A câștigat numeroase distincții și premii internaționale, fiind un exemplu de bune practici pentru pizzaioli din întreaga lume.

Istav Veres, chef 1 stea Michelin, cel care fost la conducerea Babel Budapesta, unde s-a și bucura de prețioasa distincție

Mihai Pantiru, fondatorul Asociației Cavalerii Turnului Înclinat din Ruși și coordonator al programului Slimnic – Sat European de Tineret,

Alex Petricean – chef-proprietar la NOUA Bucătărie Românească – a primit distincția de cel mai bun chef din România la Romanian Hospitality Awards 2022

Mihai Toader – co-proprietar și chef la Soro Lume, unde, împreună cu Melinda Teohari, a câștigat Start Up of the Year la Horeca Women Awards 2022 și locul II – Cea mai bună deschidere la Romanian Hospitality Awards 2022

Întregul program al conferinței se poate vedea mai jos, iar doritorii își pot achiziționa bilete din spatele acestui link. Mai multe detalii despre conferință și întregul proiect I.D.E.A.L. găsești pe idealevolution.ro.