Honda continuă să inoveze: ce este HALO, la ce ajută

Aerul se deplasează prin bancul de testare de 124 de milioane de dolari la viteze de aproape 320 de km pe oră.

HALO sau Honda Automotive Laboratories of Ohio este „cel mai avansat tunel de vânt din lume”, conform Honda, oferind trei capacități de testare distincte – aerodinamică, aeroacustică și curse – cu care să dezvolte produse Honda și Acura, precum și să desfășoare științe și cercetări generale.

„Pot să vă spun că noul nostru tunel eolian HALO va fi un nou atu incredibil pentru inginerii noștri, precum și pentru alții care au evoluat în cercetarea aerodinamică în America, oferind o nouă resursă esențială pentru inovațiile viitoare”, a declarat Jim Keller, EVP Honda Development and Manufacturing of America.

„Acest nou tunel de vânt și centrul nostru de cercetare în materie de siguranță vor oferi inginerilor noștri de cercetare și dezvoltare două facilități de clasă mondială în Ohio pentru a sprijini proiectarea și dezvoltarea de noi produse.”

Când vehiculele sunt operate într-un tunel de vânt, ele circulă pe ceea ce este în esență o centură gigantică pentru banda de alergare. Aceste curele sunt concepute pentru a controla stratul limită dintre podea și vehicul, un factor critic în generarea de date aerodinamice precise, a explicat Mike Unger, Wind Tunnel Lead la HALO.

Un proiect remarcabil

HALO folosește două module de centură de 40 de tone: o centură standard „largă”, care se așează sub întregul vehicul și funcționează bine pentru sedanuri și alte vehicule cu circulație joasă, și sistemul cu 5 curele care pune câte una sub fiecare anvelopă, o a cincea sub întregul vehicul și este destinat testării SUV-urilor. Fiecare poate fi schimbat cu celălalt în mai puțin de patru ore.

Pentru testarea acustică, HALO utilizează mai mult de 500 de microfoane exterioare împânzite în tunelul de vânt și alte 54 de microfoane în interiorul vehiculului. Datorită unei noi rețele de microfoane, tehnicienii Honda pot trece tunelul de vânt de la testarea aerodinamică la testarea aeroacustică în doar o jumătate de oră – un proces care obișnuia să dureze aproximativ o jumătate de zi.

Tunelul are o zonă de testare care măsoară 3m x 5m x 15m, suficient de mare pentru a găzdui până la o dubă de livrare de dimensiuni mari. Ventilatorul său cu diametrul de 8 m este echipat cu o duzină de lame goale din fibră de carbon, cu pas fix, care se rotesc până la 253 rpm, acționate de un motor electric de 5 MW, 6.700 CP și generează viteze ale vântului de peste 300 de kilometri pe oră.

Honda a început dezvoltarea instalației HALO în 2015, în ceea ce a fost inițial un efort de a atenua cheltuielile pe care compania le suporta pentru zborul tehnicienilor săi și prototipurile sale în întreaga lume, pentru a putea fi testate.

Cu toate acestea, compania nu intenționează să-și extindă capacitățile de cercetare ale noii sale unități.