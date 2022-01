Guvernul SUA aruncă banii pe proiecte de captare a carbonului: de ce au eșuat

Cărbunele ar trebui să nu mai fie produs și folosit, deoarece energia regenerabilă devine mai ieftină. Dar Guvernul SUA o menține pe linia de plutire, cu promisiunea de a capta emisiile de carbon și de a le stoca în subteran.

Acum, Oficiul de Responsabilitate Guvernamentală (GAO) a declarat că agențiile federale au cheltuit 684 de miliarde de dolari pentru proiecte de captare și stocare a carbonului din centralele de cărbune (CCS) care au eșuat în mare parte, conform Gizmodo.

De asemenea, a cheltuit 438 de milioane de dolari pentru alte trei proiecte industriale CCS, dintre care două au fost anulate.

„DOE (Departamentul de Energie) a oferit aproape 684 de milioane de dolari pentru opt proiecte de cărbune, rezultând o unitate operațională”, potrivit raportului GAO. „Procesul DOE de selectare a proiectelor de cărbune și de negociere a acordurilor de finanțare a crescut riscurile ca DOE să finanțeze proiecte puțin probabil să reușească”.

Guvernul SUA cheltuie bani pe proiecte care eșuează

Departamentul de Energie nu numai că a folosit o metodă de „selecție cu risc ridicat” pentru a alege proiectele, ci le-a negociat și finanțat prea rapid, potrivit raportului.

Negocierile privind cărbunele au durat doar trei luni, în loc de un an, „pe baza dorinței DOE de a începe să cheltuiască rapid fondurile American Recovery and Reinvestment Act din 2009”. În plus, a ocolit controalele obișnuite ale costurilor și a susținut proiecte „chiar dacă nu au îndeplinit etapele cheie necesare”.

DOE a spus recent că dorește să reducă dramatic costul tehnologiei de captare a carbonului printr-un program numit Carbon Negative Shot. Scopul este de a elimina dioxidul de carbon direct din aer și de a-l “sechestra” în subteran, la un cost de mai puțin de 100 de dolari pe tonă.

Cu toate acestea, cel mai simplu și ieftin mod de a reduce gigatone de emisii ar fi retragerea completă a centralelor costisitoare pe cărbune, potrivit unui raport de anul trecut al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă (Irena). Asta pentru că costurile energiei regenerabile au scăzut în ultimul deceniu, făcându-le efectiv mai ieftine decât cărbunele.

Și, desigur, adăugarea tehnologiei CCS la cărbune ar crește costurile considerabil. Toate acestea fiind spuse, cărbunele și combustibilii fosili sunt un subiect politic încărcat în SUA, în ciuda riscurilor globale ale schimbărilor climatice.

În cele din urmă, GAO a recomandat mai multă supraveghere a Congresului pentru cheltuielile DOE pentru CCS. „În absența unui astfel de mecanism, DOE riscă să cheltuiască fonduri semnificative pentru proiecte demonstrative CCS care au șanse reduse de succes”.