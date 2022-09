Guardians of the Galaxy a câștigat în fața Hitman: ce spune regizorul filmului Marvel

Înainte de Guardians of the Galaxy, a existat agentul 47, dar Hollywood nu credea că este pregătit pentru asta.

James Gunn a avut un parcurs foarte solid în ultimul deceniu, evidențiat de filmele de succes Gardienii Galaxiei, pe care le-a co-scris și regizat. Recent, pe Twitter, a dezvăluit că primul GotG a fost atât de aproape de a nu se întâmpla așa cum s-a întâmplat, deoarece Gunn a vrut să facă un film Hitman în schimb.

„Cu săptămâni înainte de a primi Guardians, am propus un film Hitman”, a scris Gunn pe Twitter. „Studioul a vrut foarte mult să mă angajeze, dar un producător din proiect nu a făcut-o. Am fost dezamăgit atunci, dar slavă Domnului, pentru că nu aș fi putut niciodată să fac GotG dacă ei ar fi spus da!”

Mi-a plăcut Gardienii Galaxiei, dar cred că un film Hitman scris și regizat de Gunn ar putea fi foarte distractiv. Sigur, filmele anterioare Hitman cu Timothy Olyphant și acel alt tip nu au fost bune, dar asta nu este neapărat vina lui Hitman. Sunt filme de acțiune standard, generice și neinteresante din toate punctele de vedere, cu excepția conexiunii la jocurile video.

Un parcurs solid

Succesul trilogiei Hitman a demonstrat că adevăratul secret este să îmbrățișezi absurditatea în esență a unui bărbat chel, mare, încruntat, cu un cod de bare tatuat pe cap, care se mișcă ca un prădător invizibil prin mulțimi și forțe de securitate de elită.

Acesta este ceva ce face bine Gunn: amestecarea acțiunii și chiar a patosului, cu recunoașterea faptului că toate acestea sunt cam prostii, dar este în regulă pentru că este și foarte distractiv.

Probabil că am fost norocoși să obținem Guardians of the Galaxy în loc de un fluturaș de lungă durată pe Agentul 47, dar nu pot să nu sper că, cu toate aceste hituri aflate acum sub centura lui, Gunn va mai încerca în viitor să realizeze un film cu Agent 47.