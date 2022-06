Google, Facebook, Twitter și Instagram, luate în vizor de Comisia Europeană: amenzile sunt fabuloase

Rețelele sociale sunt responsabile de unele dintre cele mai mari dezastre din ultimul deceniu, din cauza propagării știrilor false, iar Comisia Europeană vrea să rezolve problema cu amenzi usturătoare pentru Google, Facebook, Twitter, Instagram și nu numai.

Administratorii principalelor platforme online și rețele sociale vor fi obligați prin lege, dacă vor să activeze în pe teritoriul Uniunii Europene, să facă o treabă semnificativ mai bună în a contracara deepfake-urile conturile false. Alternativa este să achite niște amenzi fabuloase, conform avertismentului din partea Comisiei Europene ce urmează să fie publicat astăzi.

Lupta împotriva știrilor false, pavată cu amenzi usturătoare

În speranța de a face o treabă semnificativ mai bună de a contracara dezinformarea online și știrile false, Comisia Europeană se pregătește să publice un cod de conduită sau bună practică ce vizează în mod direct giganții din domeniul tehnologiei. Publicat inițial în 2018, acesta a fost inițial un mecanism voluntar, dar s-a transformat într-un act de coreglementare, ce împarte responsabilitatea între semnatarii codului și autorități.

Pentru a le face viața mai ușoară giganților precum Google, Facebook, Instagram sau Twitter, documentul include și exemple de comportament manipulator, precum deepfakes și conturi false, pe care semnatarii trebuie să le contracareze. ”Semnatarii relevanți vor adopta, consolida și implementa politici clare cu privire la comportamentele și practicile manipulative nepermise asupra serviciilor lor, pe baza celor mai recente dovezi privind comportamentele și tacticile, tehnicile și procedurile (TTP) folosite de actori rău intenționați”, se arată în document.

Codul va fi, de asemenea, legat de noile reguli stricte ale UE, cunoscute sub numele de Digital Services Act (DSA), agreat de Uniunea Europeană din 27 de țări la începutul acestui an, care are o secțiune privind combaterea dezinformării. Vizavi de amenzi, acestea pot ajunge până la 6% din cifra de afaceri globală a companiilor care ignoră prevederile noului document. Din acest moment, companiile mai sus menționate au șase luni pentru a pune în aplicare măsurile.