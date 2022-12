God of War va ajunge pe micile ecrane: anunțul din partea Prime Video care stârnește fanii PlayStation

Amazon a confirmat oficial într-o postare online că va dezvolta un serial TV God of War.

Se zvonește de ceva vreme despre serialul TV, unii spunând că Sony a avut o mână de lucru și că a fost cel care îl va dezvolta. Se pare că Amazon o va face de data aceasta împreună cu diverse alte jocuri care vor fi adaptate în seriale TV.

Urmează și alte adaptări de seriale TV, cum ar fi serialul Fallout și un serial Mass Effect. Serialul TV Last of Us de la HBO va fi difuzat anul viitor.

Pe contul oficial de Twitter al Prime Video, Amazon a confirmat că va adapta franciza jocului epic într-un serial TV. Postarea cuprinde textul „God of War vine”, împreună cu o imagine a versiunii God of War 2018 atașată.

Un joc iubit

Potrivit publicației The Hollywood Reporter, jocul va fi adaptat de showrunnerul Wheel of Time, Rage Judkins, și de creatorii The Expanse, Mark Fergus și Hawk Ostby. Directorul de creație al Studioului Santa Monica, Cory Barlog, împreună cu Yumi Yang, PlayStation Productions Qizilbash și Carter Sawn, și Roy Lee de la Vertigo vor lucra la adaptare. Jeff Ketcham de la Santa Monica Studios va fi co-producător executiv.

Vernon Sanders, directorul de televiziune globală al Amazon Studios, a declarat:

„God of War este o franciză convingătoare, bazată pe personaje, despre care credem că va captiva clienții noștri globali la fel de mult cu lumile sale expansive și captivante, precum și cu povestea sa bogată. Suntem onorați să împărtășim aventura de a explora mitologia Zeului Războiului într-un mod atât de important cu Sony Pictures Television, PlayStation Productions și Santa Monica Studio.”

Serialul TV va adapta povestea God of War 2018, unde Kratos începe povestea prin pregătirea rugului funerar al soției sale Faye împreună cu fiul său Atreus. Ei vor porni apoi într-o călătorie pentru a-și îndeplini dorința finală, de a îi împrăștia cenușa pe cel mai înalt vârf al tuturor tărâmurilor.