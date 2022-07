Gaze pentru iarna 2022-2023. Premierul Nicolae Ciucă face apel la calm: „Nu există niciun fel de temere”

Premierul României, Nicolae Ciucă, a anunțat, joi, 21 iulie, că, în momentul de faţă, nu există niciun fel de temere ca țara noastră să nu aibă gazul necesar pentru iarna 2022 – 2023. Potrivit șefului Guvernului, până în prezent au fost depozitate peste 1,6 miliarde metri cubi de gaze naturale.

Întrebat despre decizia Comisiei Europene privind reducerea cu 15% a consumului de gaze, prim-ministrul român Nicolae Ciucă a explicat că măsura este o dovadă a solidarității la nivelul UE, iar România a participat la toate deciziile care au menţinut şi consolidat legătura în interiorul blocului comunitar.

În opinia sa, evoluţia depozitării zilnice a gazelor este foarte „consistentă şi încurajatoare”, miercuri depăşindu-se pragul de 1,6 de miliarde de metri cubi de gaz în depozite.

„Ceea ce vă pot spune în momentul de faţă este că, ieri, am depăşit 1.600.000.000 de metri cubi în depozitare. Ca atare, evoluţia depozitării zilnice este una foarte consistentă şi încurajatoare, pentru că, dacă vă aduceţi aminte, atunci când am fost la Corbu şi am participat la inaugurarea exploatării din offshore, am precizat că (…) sunt patru etape: era o etapă până la 1 august, cea de a doua etapă – până la 1 septembrie, 1 octombrie şi 1 noiembrie, astfel să ajungem la 1 noiembrie la 80% din capacitate. Noi ar fi trebuit ca până la 1 august să ajungem la 46%, 57% la 1 septembrie, 66%, dacă nu mă înşel, la 1 octombrie şi 80% la 1 noiembrie. S-ar putea să fi greşit penultima cifră.

Progresia şi aşa cum arată cifrele astăzi – suntem peste procentele asumate şi chiar la sfârşitul săptămânii trecute aveam 200 de milioane de metri cubi peste ceea ce aveam în depozite în perioada similară a anului trecut. Ca atare, (…) am avut un grup de lucru cu toate instituţiile din domeniul exploatării şi depozitării gazelor şi, în momentul de faţă, nu există niciun fel de temere ca România să nu aibă gazul necesar pentru iarna 2022-2023”, a dat asigurări premierul.