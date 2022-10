FOTO Primele imagini cu avariile de la Nord Stream dezvăluie daune devastatoare. Exploziile puternice au creat o gaură uriașă

Primele imagini subacvatice realizate la conducta ruptă Nord Stream 1 dezvăluie pagubele devastatoare cauzate de ceea ce poliția daneză a descris drept „explozii puternice” sub Marea Baltică. Ziarul suedez Expressen a publicat, marți, fotografii și filmări realizate de o dronă subacvatică la locul de lângă insula Bornholm, unde conducta de gaz dintre Rusia și Germania a fost avariată la sfârșitul lunii septembrie.

Pozele demonstrează că țeava de oțel armat și beton nu a fost doar crăpată, ci ruptă într-un act de presupus sabotaj. Cel puțin 50 de metri din conducta de gaz păreau să lipsească la 80 de metri adâncime, pe fundul Mării Baltice, au spus jurnaliștii suedezi.

Trei investigații separate încearcă să evalueze pagubele celor două conducte gemene, Nord Stream 1 și 2, și să colecteze dovezi cu privire la cine s-a aflat în spatele sabotajului. Un oficial guvernamental german a confirmat, luni, că nu va exista o echipă comună de anchetatori care să lucreze la curățarea exploziei conductei, așa cum s-a prevăzut inițial, dar trei echipe daneze, suedeze și germane se vor coordona îndeaproape.

Potrivit revistei germane de știri Der Spiegel, oferta unei anchete comune a fost respinsă de Suedia, un procuror motivând că „există unele informații în ancheta noastră care sunt confidențiale, deoarece sunt direct legate de securitatea națională”.

O investigație preliminară a autorităților daneze a stabilit că scurgerea a fost cauzată de „explozii puternice”, a transmis poliția din Copenhaga.

Exploziile subacvatice, care au fost descrise ca fiind egale cu „câteva sute de kilograme de TNT”, au distrus ambele conducte ale Nord Stream 1 și una de la Nord Stream 2 . Gigantul rus Gazprom a explicat, la începutul lunii octombrie, că este încă „posibil din punct de vedere tehnic” să se transporte gaz prin una dintre cele patru conducte, Nord Stream 2B.

Gazoductul Nord Stream a fost avariat de exploziile sub Marea Baltică, la sfârșitul lunii septembrie, provocând patru scurgeri. Autoritățile suedeze au efectuat o inspecție subacvatică a locului și au colectat „probe”, susținând că există suspiciuni de sabotaj.

***UPDATE***

Swedish journalists got permission to image one of the Nord Stream explosion sites using an underwater drone (ROV)

Caution against listening to the impending wave of explosives experts on Twitter

Their article (in Swedish) https://t.co/lpUvF0NIEi pic.twitter.com/aAkSeva0zf

— H I Sutton (@CovertShores) October 18, 2022