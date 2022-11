FOTO Dovada clară că Lavrov a ajuns pe mâna medicilor din Bali. Cine l-a dat de gol pe oficialul rus

Jurnaliștii de investigație de la Bellingcat au putut să geolocalizeze înregistrarea video în care ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, nega că a fost spitalizat după ce a ajuns în Indonezia pentru summitul G20. Dovada demonstrează contrariul celor afirmate de Moscova.

Astfel, o imagine a fost distribuită online de Timmi Allen, unul dintre membrii echipei de investigatori Bellingcat, poza arătând cum jurnaliștii independenți au reușit să identifice locația lui Lavrov cu ajutorul imaginilor din satelit și pe baza filmării și a unei fotografii distribuite de șeful diplomației ruse.

Allen a publicat inclusiv coordonatele locului unde au fost realizate înregistrarea și fotografia, acestea arătând că personalul ministrului rus de Externe le-a făcut la anexa unui spital din stațiunea Nusa Dua, care dispune de o clinică de fizioterapie și un centru de dializă.

Potrivit presei occidentale, Serghei Lavrov a ajuns pe mâna medicilor din Bali din cauza unor probleme de sănătate. Guvernatorul local a confirmat informația, afirmând că oficialul rus a fost supus unui „control” medical, apoi externat. Ulterior, purtătoarea sa de cuvânt, Maria Zaharova, a postat un videoclip cu ministrul rus de Externe îmbrăcat în pantaloni scurți și tricou, stând afara pe o terasă în timp ce răsfoia documente. Omul lui Putin a negat informațiile, susținând că jurnaliștii ar trebui să scrie doar adevărul.

Lavrov se află la summitul G20 în locul lui Putin, Kremlinul confirmând absența acestuia de la întâlnirea cu marii lideri mondiali.

Purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, a explicat că Vladimir Putin nu merge în Indonezia deoarece „circumstanțele dictează prioritatea ca președintele să fie în Federația Rusă”.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a „political game” https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) November 14, 2022