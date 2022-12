FOTO Ciucă și Ciolacu se află în cel mai periculos loc din lume. Imagini cu liderii politici

Premierul României, Nicolae Ciucă, şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, se află în Coreea de Sud. Cei doi lideri politici au vizitat zona demilitarizată dintre cele două state coreene, considerată cel mai periculos loc din lume. Totodată, oficialii români au fost și la treilea tunel de pătrundere în Zona Demilitarizată.

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au ajuns, miercuri, în capitala sud-coreeană Seul, unde au discutat cu președintele parlamentului și cu premierul acestei țări. Din delegația de la București mai fac parte vicepremierul şi ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, ministra Educaţiei, Ligia Deca, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, ministrul Economiei, Florin Spătaru, ministrul Energiei, Virgil Popescu, directorul general al S.N Nuclearelectrica S.A., Cosmin Ghiţă.

În grupul parlamentar condus de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, se află deputatul Alfred-Robert Simonis (PSD) și deputatul Eugen Bejinariu, preşedintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul securităţii naţionale.

Ciucă a subliniat, vineri, că România este profund „interesată” de consolidarea cooperării cu partea sud-coreeană în domeniile energiei verzi şi tehnologiilor digitale, încurajând investiţiile în aceste sectoare, dar şi de-o legătură mai strânsă între IMM-urile din cele două state.

Potrivit Guvernului, prim-ministrul a participat, alături de omologul sud-coreean Han Duck- soo, la o masă rotundă de afaceri România-Coreea, în marja vizitei pe care o efectuează la Seul, împreună cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, şi cu o delegaţie guvernamentală şi parlamentară.

Cu această ocazie, șeful Executivului a subliniat disponibilitatea autorităţilor române de a avea un dialog deschis cu giganții sud-coreeni despre identificarea unor oportunităţi noi de investiţii în țara noastră: „România are toată deschiderea pentru a facilita investiţiile companiilor sud-coreene. Suntem profund interesaţi de consolidarea cooperării în domeniile energiei verzi şi tehnologiilor digitale, precum şi a legăturile dintre IMM-urile din ţările noastre (…)”.

PM @NicolaeCiuca: Today I visited the Demilitarized Zone between the two Koreas and the third tunnel of the DMZ penetration, from the last open wounds of the Cold War. 🇷🇴 stands with 🇰🇷 in supporting the prospect of sustainable peace. pic.twitter.com/EqQ1SZaI3Q

— GuvernulRomâniei (@GuvernulRo) December 23, 2022