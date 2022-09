FOTO Cele mai apreciate fotografii ale animalelor sălbatice de anul acesta

Competiția din 2022 de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra se desfășoară deja. La Muzeul de Istorie Naturală, Concursul London’s Wildlife Photographer Of The Year 2022 este la orizont și. Acum, la cea de-a 58-a ediție, competiția a lansat câteva dintre imaginile foarte apreciate, pentru a fi prezentate în expoziția de anul acesta și există câteva fotografii impresionante.

Polar Frame, de Dmitry Kokh, realizată în insula Koliuchin, Chukotka, Rusia

Imaginile lui Dmitry Kokh cu urși polari dintr-o așezare abandonată au devenit virale la începutul acestui an și este ușor de înțeles de ce. Kokh a găsit animalele arătând ca și cum ar fi condus locul, care a fost abandonat de oameni în 1992.

The Octopus Case, de Samuel Sloss, realizată în strâmtoarea Lembeh, Sulawesi, Indonezia

Această imagine a fost surprinsă de Samuel Sloss, care a văzut o caracatiță care se ascundea într-o scoică. La început, caracatița s-a blocat pentru câteva secunde, ca o apărare împotriva sosirii lui Sloss, dar, în cele din urmă, s-a simțit suficient de încrezătoare pentru a vedea ce se întâmplă afară.

The Right Look, deRichard Robinson, realizată în Port Ross, Insula Auckland, Noua Zeelandă

Balenele sunt printre cele mai inteligente animale de pe planetă și, așa cum arată această fotografie, sunt capabile să-și exprime curiozitatea cu ochii laterali. Această tânără balenă, cunoscută sub numele de „tohorā” în maori, este o specie protejată care a fost aproape vânată până la dispariție de vânătorii de balene europeni, în anii 1800.

Treefrog Pool Party, de Brandon Güell, realizată în Peninsula Osa, Puntarenas, Costa Rica

O petrecere de broaște. Brandon Güell se plimba prin ape tulburi, când a dat de acești petrecăreți, o grămadă de broaște emițând sunete în cor, în căutarea unei perechi.

Sloth Dilemma, de Suzi Eszterhas, realizată în Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica

Leneșii care se mișcă lent, precum acest individ cu gât maro, când întâlnesc câini de oraș, scenă surprinsă de Suzi Eszterhas, când trecea cu camera prin preajmă.

Dipper Dispute, de Heikki Nikki, realizată în Kuusamo, Ostrobotnia de Nord, Finlanda

Două păsări, în mijlocul unei discuții mai… aprinse.