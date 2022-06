Forțele armate ruse au capturat un tanc misterios în Ucraina. Tancul pare recondiționat în Bulgaria, însă țara nu a anunțat niciodată oficial că ar fi trimis tancuri în Kiev.

Administratorii contului Ukraine Weapons Tracker au postat mai multe imagini cu tancul, ei spunând că tancul este un model T-72M1, care a fost recondiționat în 1993 de către compania bulgară Apolo și că are un kilometraj redus.

📷Russian troops captured Ukrainian T-72M1 tank in Donbas. The tank was supplied to Ukraine by the western allies. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/ph5dTkXVzZ

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) June 9, 2022