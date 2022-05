Ford a actualizat modelul electric Mach-E: ce poate face acum SUV-ul electric

Ford a arătat încă din ziua în care Ford Mustang Mach-E a fost lansat că intenționează să îmbunătățească crossover-ul EV în timp și exact asta a făcut.

Datorită actualizărilor over-the-air care vor extinde și ciclul de viață al diferitelor modele, proprietarii Mach-E au câștigat recent capacitatea de rutare a vehiculelor electrice prin Apple Maps, în timp ce întreaga interfață a vehiculului va primi în curând o reînnoire. Acum, FoMoCo a anunțat că Ford Mustang Mach-E din 2022 a primit o creștere a capacității de remorcare și în Europa.

Modelele Ford Mustang Mach-E din 2022 echipate cu baterie cu autonomie extinsă și tracțiune spate sau integrală pot remorca acum până la 1.000 de kilograme, ceea ce este suficient pentru a trage o barcă din fibră de sticlă de dimensiuni mici și medii, notează producătorul auto.

Nu este clar de ce Ford a ales să limiteze capacitatea de remorcare a Mach-E în primul rând și nici nu a specificat de ce a fost cazul.

O funcție utilă

„Actualizarea de remorcare pentru Mustang Mach-E este una dintre numeroasele actualizări gratuite pe care le continuăm să le facem în hardware și software sau prin omologare pentru a oferi proprietarilor cea mai bună experiență posibilă”, a declarat This Woelpern, director general, Import, Ford of Europa. „În special în ceea ce privește remorcarea, a fost un exemplu minunat de răspuns la întrebările clienților, în care am verificat fezabilitatea unei creșteri și am putut să le oferim ceea ce și-au dorit.”

Indiferent, pe lângă această creștere a capacității de remorcare, Mach-E a primit și alte câteva actualizări care, se pare, fac condusul cu o singură pedală mai lină la viteze mai mici, „îmbunătățesc confortul șoferului” și reduc timpul de încărcare între 80-90% de la 52 minute la 15 minute.

Deși aceste modificări sunt o veste bună pentru clienții existenți, obținerea unui Ford Mustang Mach-E 2022 s-ar putea dovedi a fi o provocare pentru cei care nu dețin deja unul, deoarece FoMoCo a încetat să mai primească comenzi pentru crossoverul EV luna trecută.

În plus, ofertele de reducere la Mach-E rămân practic inexistente.