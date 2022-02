CNA are în plan un proiect mai mult decât bizar, ce vizează toate filmele românești realizate înainte de 1989.

Mai exact, televiziunile care aleg să difuzeze producții românești realizate în Epoca de Aur, adică înainte de anul 1989, vor fi obligate să informeze publicul în legătură cu acest aspect. Recomandarea a fost aprobată marți de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

Noua măsură CNA ar viza, în special, tinerii

Motivul pentru care s-a luat o astfel de decizie are legătură cu cenzura din acea perioadă, însă și cu falsificarea sau trunchierea anumitor informații din filme. Tinerii lui 2022, cei care nu au trăit în comunism, ar putea să nu realizeze că acelor filme le lipsea, deseori, componenta adevărului. Cu scopul de a face lumină, CNA a propus ca toate producțiile realizate în perioada respectivă să fie marcate ca atare, fie printr-un C, care să simbolizeze componenta cenzurii, fie prin altă modalitate agreată de televiziuni.

„Noi am avut pe masă un proiect al USR care își propunea să facă puțină lumină în domeniul filmelor făcute înainte de ’89, marcând cu un ‘C’, de la ‘cenzură’, pe ecran filmele respective. Am considerat formula fiind ușor excesivă și am dat un aviz cu observații și, mai departe, ne-am propus să venim și noi cu o soluție, după puterile noastre, ca să zic așa. Am propus atunci o recomandare care să avertizeze publicul în legătură cu aceste producții și să încerce, într-un fel, să le pună în contextul epocii”, a declarat Răsvan Popescu, inițiatorul acestui proiect.

El a mai spus, de asemenea, că tinerii ar putea să cadă în capcana informațiilor false expuse atunci, în lipsa unei explicații: „Ei nu știu, nu au de unde, cum e să trăiești într-o țară fără libertate de exprimare, în care cenzura și propaganda falsificau realitatea, astfel încât deposedarea țăranilor de pământ, de exemplu, prin colectivizare era un fapt pozitiv; la fel, naționalizarea fabricilor, iar rezistența din munți era privită ca un act de trădare națională. Au fost doar câteva exemple care se regăsesc în cinematografia epocii”, a completat el.

În concluzie, de acum vom avea toate șansele să vedem pe ecran următoarele avertizări, înainte să vizionăm la televizor un film realizat înainte de 1989: „Film realizat în perioada comunistă, în care difuzarea era condiționată de o viză a cenzurii” sau „Film realizat în perioada comunistă, în care funcționau cenzura și propaganda de stat”.

Foto: Studiourile Buftea/Facebook