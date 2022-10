Ferret, jocul video dezvoltat timp de 40 de ani: ce mistere ascunde, cum îl joci

Jason Dyer are un blog numit All the Adventures unde plănuiește să joace și să scrie despre fiecare aventură text creată vreodată, de la început.

Desigur, este o întreprindere glorios, la fel ca încercarea imposibilă a CRPG Addict de a termina fiecare CRPG în ordine cronologică, motiv pentru care este minunat. Chiar acum, Dyer joacă și scrie pe blog despre Ferret, o aventură obscură SF lansată pentru prima dată în 1982.

Ferret original a fost creat pentru Data General Nova, un minicomputer pe 16 biți și a fost disponibil pentru PC doar cu o versiune DOS lansată ca descărcare gratuită de către autorii originali în 2009. Creatorii anonimi ai lui Ferret, care au lucrat la divizia din Marea Britanie de Data General, explică că, deoarece jocul lor a fost „dezvoltat în etape, arhitectura jocului a permis adăugarea de faze suplimentare într-o manieră incrementală.” Și așa au continuat să-l dezvolte, actualizările terminându-se cu o „versiune funcțională finală cu joc final” care a fost încărcată pe 15 august 2022.

Asta înseamnă că au trecut 40 de ani între prima versiune a lui Ferret și una cu un joc final, care din punct de vedere tehnic ar putea fi un record pentru „cea mai lungă perioadă în care un joc a fost în dezvoltare”.

Un joc uriaș

După cum subliniază Dyer, Ferret are 3.449 de obiecte și 1.785 de camere (deși nu toate pot fi accesate de jucător). Pentru comparație, Zork original are 60 de obiecte și 110 camere, în timp ce A Mind Forever Voyaging are 30 de obiecte și 178 de camere. Poate că Ferret nu are atâtea cuvinte ca Cragne Manor (o lucrare în colaborare realizată de 84 de designeri), dar este un joc mare. Și unul care va dura ceva timp pentru ca orice jucător să-l termine. Este un joc de modă veche de puzzle-uri de încercare și eroare în care, de obicei, afli că ai făcut o eroare murind.

Dacă încă ești interesat să încerci Ferret, rețineți că Windows nu-i place descărcarea oficială și o va semnala ca troian. Din fericire, Dyer a pus la dispoziție o descărcare minimă care nu va face ca Windows să se împotrivească. După descărcarea acestor fișiere, vei dori să rulezi ferret.bat, deoarece ferret.exe lansează o versiune care închide fereastra imediat când mori. În ferret.bat vei rămâne în parser și vei putea începe de la capăt tastând „ferret” pentru a reîncepe.

Amintește-ți de comenzile „save[nume fișier]” și „restore [nume fișier]” sunt prietenii tăi și mult noroc.