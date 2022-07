Fenomen meteorologic rar: „plouă” cu pești în această țară

Aparent, plouă cu pești în Telangana, India. Departamentul de Meteorologie a obținut mai mult decât se aștepta atunci când a prognozat ploi abundente.

Potrivit rapoartelor de la ABP, locuitorii orașului Jagtial din Telangana au experimentat „fenomenul ploii cu pești” foarte rar.

Un videoclip distribuit pe Twitter se presupune că arată câțiva dintre peștii care au căzut din cer asupra orașului, dintre care unul este încă în mișcare. Regiunea se confruntă cu vreme severă, inclusiv ploi abundente și inundații.

Residents of Jagtial town in #Telangana witnessed a rare weather phenomenon as fish ‘rain’ from the sky. The phenomenon, known as ‘animal rain’,

happens when small water animals such as frogs, crabs or small fish are swept into water spouts. #Telanganafloods pic.twitter.com/JN9P1fzG5C

— Ashish (@KP_Aashish) July 10, 2022