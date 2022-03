Femeile din întreaga lume, marile perdante ale crizelor din ultimii ani

Ultimii mai bine de doi ani n-au fost simpli pentru nimeni, din niciun punct de vedere, însă femeile au plătit scump tot ce s-a întâmplat de-a lungul acestei perioade și sunt, acum, într-o postură foarte defavorizată și chiar periculoasă pentru viitorul lor.

Criza sanitară, efectele sale în plan economic, în privința pieței muncii, apoi criza energetică și acum războiul din Ucraina au reprezentat lovituri dure pentru omenire, indiferent de categoria socială, de ocupație sau de alte astfel de criterii.

Au avut de suferit și copiii și bărbații, însă studiile scot la iveală faptul că femeile sunt marile perdante ale acestor vremuri.

Când reușiseră să înregistreze evoluții impresionante în luptele lor pentru egalitatea de gen, când dobândiseră reprezentare în toate structurile, pe toate piețele muncii și când gradul de ocupare al muncii crescuse semnificativ, criza sanitară globală le-a forțat pe multe dintre ele să facă un nedorit pas în spate. Deși, în aparență, necesitatea de a renunța la job și de a rămâne să ai grijă de copil nu pare o tragedie, adevărul este că la nivel global se pierd sume colosale de bani, femeile își pierd statutul social, pierd independența financiară și, de ce nu, își pierd și stima de sine, ulterior fiindu-le mult mai dificil să revină și să reintegreze pe o nouă piață a muncii.

Cifrele arată îngrijorător

În acești doi ani s-au realizat diverse studii care arată cât de grav e impactul asupra femeilor, atât în plan social, cât și familial și financiar, dar și cât de serioase sunt consecințele a tot ceea ce trăiesc ele astăzi.

Începem prin a prezenta cifrele celor de la Oxfam ( o agentie internationala care are conextiuni in aproximativ 70 de tari si care lupta impotriva inegalitatii), de exemplu, care sunt extrem de grăitoare pentru toate segmentele analizate.

Pentru început, trebuie notat faptul că, din cauza pandemiei, femeile au pierdut venituri de cel puțin 800 miliarde dolari numai în 2020. Această suma echivalează cu PIB cumulat al 98 de state.

Pandemia are „un impact dur asupra femeilor, care sunt reprezentate în mod disproporționat în sectoare care oferă salarii mici, beneficii puține și locuri de muncă mai puțîn sigure”, Gabriela Bucher, director executiv al Oxfam Internațional.

„Pandemia a îndepărtat oamenii disproporționat de la ocuparea forței de muncă, inversând decenii de progrese în ceea ce privește participarea femeilor la forță de muncă”, e de părere Oxfam.

Inechitățile existau și în privința remunerației chair înainte de pandemie. Femeile din întreaga lume câștigă doar 77 de cenți pe fiecare dolar pe care îl fac bărbații,

O altă consecință dureroasă a pandemiei este că ar putea apărea până la 7 milioane de sarcini neintenționate în întreagă lume din cauza COVID-19 și măsurilor adoptate împotriva răspândirii virusului. În multe locuri din lume accesul la serviciile medicale a fost înrăutățit, iar femeile vor plăti pentru acest lucru, din nefericire pentru viitorul lor.

Mai mult decât atât, inclusiv viața femeilor a fost pusă în pericol, din cauza condițiilor sanitare mai precare. Se pare că decesele materne au crescut între 8% și 39% pe lună în țările cu venituri mici și medii, din cauza reducerii accesului la îngrijiri medicale parintale.

Totodată, la nivel global, 13 milioane de căsătorii între copii vor avea loc, până în 2030, din cauza închiderii școlilor și a creșterii sărăciei din pandemie.

Viața femeilor casnice n-a fost simplă în multe cazuri. Pe lângă pierderea jobului, femeile s-au confruntat și cu violența partenerilor de cuplu. A crescut îngrijorător de mult volumul conflictelor de acest tip care au ajuns să fie raportate, iar specialiștii susțîn că numerele pe care le vedem noi în statistici pot fi și de trei-patru ori mai mici decât realitatea de fapt. De ce? Pentru că nu toate cazurile ajung să fie semnalate organelor legii, din motive lesne de înțeles și variabile, de la o familie la alta, de la un cuplu la altul.

Cum au fost afectate româncele

Dincolo de rapoartele Oxfam la nivel global, avem și cifre care evidențiază situația femeilor din România și cum au trecut ele peste tot ce s-a întâmplat în perioada restricțiilor anti-pandemie.

Astfel, potrivit unui barometru realizat de Frames la comanda clinicii Amca Medical, în rândul a 350 de femei, 7 din 10 respondente au declarat că pandemia le-a schimbat semnificativ modul de viață.

64% dintre femei au fost afectate cel mai mult de izolarea impusa de masurile de restricție. 58% au declarat că munca de acasă a fost o corvoada și 26% au considerat teleworking-ul drept o măsură pozitiva. 16% au evitat să se pronunțe în aceasta privință. 68% au menționat degradarea relațiilor sociale (familie, prieteni, rude) drept principal efect negativ.

Totuși, au existat și efecte benefice. Se pare că perioada aceasta marcată de probleme de ordin medical le-a determinat pe femei să acorde mai multă atenție acestor aspecte. Intrebate cat de des mergeau la medic inainte de pandemie, 61% au declarat ca doar cand aveau nevoie, 21% o data pe an, 11% se prezentau la controale medicale trimestrial si numai 7% ajungeau la medic o data pe luna.

Intrebate ce isi propun, din punct de vedere al starii de sanatate, 52% dintre femei au declarat ca vor sa mearga la medic trimestrial, 23% lunar si 17% cand au nevoie. Numai 8% au evitat sa raspunda la aceasta intrebare.

De asemenea, 54% dintre femeile care nu au copii, chestionate in cadrul barometrului, spun ca si-ar dori sa ramana insarcinate, chiar si in conditiile grele de pandemie. Numai 23% spun ca nu iau in calcul o sarcina, iar restul au evitat sa raspunda.

În cele din urmă, în privința planurilor lor profesionale, 57% dintre respondente sunt decise să revină la serviciu și numai 21% vor să lucreze în continuare de acasă.