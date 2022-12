Femeia care a supraviețuit înghețată „ca o bucată de carne”: “Corpul era rece, exact ca o bucată de carne scoasă din congelator”. Cum a fost posibil

Pe 20 decembrie 1980, Jean Hilliard conducea spre casa ei din Lengby, Minnesota, când a alunecat de pe drumul înghețat și a căzut într-un șanț.

Crezându-se că se află la doar câțiva kilometri distanță de casa unui prieten, a pornit pe jos să caute ajutor, în mijlocul unei nopți reci din Minnesota. Estimarea ei despre cât de departe era de locul lui Wally Nelson era greșită.

În cele din urmă, a văzut locul și s-a îndreptat spre uşă. La doar câțiva metri, totul s-a înnegrit și s-a prăbușit la pământ. A doua zi, Nelson și-a observat prietena întinsă pe zăpada de pe gazonul lui, cu ochii înghețați larg deschiși.

„Am fost al naibii de surprins când am văzut-o în curte”, a descris Wally scena pentru MPR.

„Am prins-o de guler și am dus-o pe verandă. Am crezut că e moartă. Era înghețată mai rigid decât o scândură, dar am văzut abur ieșindu-i din nas”.