Femeia ale cărei halucinații au diagnosticat-o cu o tumoră pe creier: cum au ajutat-o „vocile”

Un raport de caz medical neobișnuit a devenit viral în ultimele zile. Implică vocile pe care o femeie le auzea, care aparent i-au diagnosticau tumora cerebrală. Iată ce halucinații avea femeia.

Raportul de caz, publicat în BMJ, spune povestea unei paciente – o femeie de 40 de ani – care a spus că într-o zi era acasă singură și citea, când o voce a început să-i vorbească.

Pacienta, care anterior era perfect sănătoasă, a căutat ajutor psihiatric, întâlnindu-l pe autorul raportului, doctorul Ikechukwu Obialo Azuonye. După un diagnostic de psihoză halucinatorie funcțională, i s-au administrat medicamente și consiliere, iar pentru o vreme halucinațiile au dispărut.

Dar apoi, când era în vacanță în străinătate, s-au întors.

De data aceasta, vocile îi dăduseră o adresă. Când soțul ei a dus-o la adresă, „era departamentul de tomografie computerizată (CT) al unui mare spital din Londra”.

Vocile au informat-o apoi că are o tumoră pe creier și trunchiul cerebral era inflamat și că ar trebui să intre și să ceară o scanare. Când l-a văzut pe psihiatru a doua zi, el i-a ordonat o scanare a creierului.

„Diagnosis made by hallucinatory voices”

Woman hears voices asking her to get a CT scan because they claim she has a brain tumour. Her psychiatrist orders a scan to reassure her but they actually find the tumor. After her surgery the voices thank her for listening and disappear https://t.co/zyPIvwXTBY pic.twitter.com/XpbJNDPHkX

— She Extends (Read Pinned!) (@68tilinfinity) November 20, 2022