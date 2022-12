Facebook primește încă o lovitură grea: amendă record pentru Meta, ce a făcut ca s-o merite

Impactul scandalului de confidențialitate legat de Cambridge Analytica și Facebook continuă și acum, la mai bine de patru ani după ce a ieșit la iveală.

Compania-mamă Meta a fost de acord să plătească o amendă de 725 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces colectiv care acuză Facebook că a permis Cambridge Analytica și terților să acceseze informațiile private ale utilizatorilor, relatează Reuters.

Acordul vine să lămurească acuzațiile conform cărora Facebook a încălcat legile federale și de stat și a permis partenerilor să colecteze date personale ale utilizatorilor fără consimțământul acestora.

Se pare că aceasta este cea mai mare amendă primită vreodată într-o acțiune colectivă de confidențialitate a datelor din SUA.

„Acest acord istoric va oferi o soluționate semnificativă în acest caz complex de confidențialitate”, au declarat avocații reclamanților, într-un comunicat.

Meta se apără și spune că Facebook a evoluat între timp

„În ultimii trei ani, am reînnoit abordarea privind confidențialitatea și am implementat un program cuprinzător de confidențialitate”, a spus Meta într-o declarație, adăugând că acordul „a fost în interesul comunității noastre și al acționarilor”.

Cambridge Analytica, acum defunctă, a lucrat pentru campaniile prezidențiale din 2016 ale candidaților Ted Cruz și Donald Trump. A accesat datele personale a până la 87 de milioane de utilizatori printr-o aplicație și a folosit informațiile adunate pentru a viza oamenii cu mesaje personalizate. Scandalul a fost dezvăluit de The New York Times și The Guardian, în 2018.

În 2019, rețeaua de socializare a acceptat să plătească o amendă de 5 miliarde de dolari în urma unei investigații a Comisiei Federale de Comerț și 100 de milioane de dolari pentru a soluționa pretențiile Comisiei de Valori Mobiliare și Burse din SUA. De asemenea, a mai plătit 500.000 de lire sterline în Marea Britanie.

Așadar, în acest context, Facebook mai mult a pierdut decât a câștigat, în ultimii ani, însă asta strict din cauza faptului că a neglijat importanța confidențialității. Dacă a făcut asta intenționat sau din lipsă de profesionalism, nu putem ști cu adevărat.