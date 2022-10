Explozia inflației din România, abia la început: câți bani o să mai pierzi fără să-ți dai seama, cât se devalorizează leul românesc

În luna august a acestui an, inflația anuală în România gravita în jurul valorii de 15%. Asta înseamnă că din puterea de cumpărare a 100 de lei ai rămas cu doar 85 de lei. Leul românesc s-a devalorizat, iar estimările sunt foarte pesimiste și pe perioada următoare.

Într-un interviu acordat la Profit News TV, Cristian Păun, profesor universitar în cadrul Academiei de Studii Economice, a venit la înaintare cu câteva pronosticuri legate de situația financiară a românilor pe final de 2022. A vorbit despre inflație, pensii și, implicit, despre puterea de cumpărare a românilor, mai ales a celor vulnerabili financiar.

Ce se întâmplă cu inflația în România

Până la finalul acestui an, inflația în România va ajunge la aproximativ 20%, este de părere Cristian Păun. Cu alte cuvinte, pensiile, ca valoare reală, vor fi înregistrat o devalorizare cu același procent. Practic, au fost tăiate cu 20%, iar în timp ce Guvernul le majorează cu 11%, de fapt, oamenii tot pierd 9%.

”Să o spunem direct şi cu matematică de clasa a 4, cu algebră, nu cu economie. În momentul în care tu ai inflaţie, înseamnă că puterea de cumpărare a monedei tale scade. Adică, tot ceea ce este exprimat în leu cumpărăm mai puţin datorită inflaţiei. Anul acesta, avem o inflaţie undeva la 15 sau 16% acum, dar cele mai mari creşteri de preţuri România le înregistrează în ultima parte a anului, când începe să dispară efectul producţiei de vară”, a spus profesorul universitar, citat de News.ro.

În cazul în care te gândești că nu au crescut toate prețurile, ai în vedere că sunt unele care au explodat chiar și cu 70 – 80% în ultimul an, compensând produsele care s-au scumpit mai puțin sau deloc, pentru ca, în final, media să fie cea vehiculată de profesorul universitar. ”O să vedem foarte lejer, din punctul meu de vedere, inflaţie în jur de 20%, pentru că nu am ajuns încă în faza de platou, de temperare a preţurilor, mai ales că vin din spate preţuri de producţie, am văzut şi creşteri de 70 sau 80%. Ceea ce înseamnă că există şanse mari ca, pe final de an, inflaţia per total în anul 2022 să fie undeva la 20%, pe un coş de consum care include foarte multe bunuri şi care pentru pensionari este irelevant”., a insistat Cristian.