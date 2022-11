Este obligatoriu pentru toți românii cu permis de conducere, se aplică imediat dacă vrei să-l mai reînnoiești

Românii care dețin un permis de conducere, indiferent de categoria înscrisă în document, ar trebui să ia la cunoștință obligația care le revine la preschimbarea acestuia. Află ce documente ai nevoie și la ce anume trebuie să fii atent pentru a nu risca amenda.

Indiferent că vorbim despre un permis expirat, sau de date care s-au schimbat în timp, permisul de conducere trebuie reînnoit. În funcție de categoria înscrisă pe document, valabilitatea acestuia poate fi de cinci sau de zece ani.

Astfel, permisele eliberate pentru categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D, DE, Tr, Tb și Tv au o valabilitate de numai cinci ani. Pe de altă parte, permisele eliberate pentru categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 și BE au o valabilitate de zece ani.

Perioada de valabilitate a documentului începe să curgă de la data la care permisul a fost eliberat de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Șoferilor cărora le-a expirat permisul de conducere le revine obligația de a-l reînnoi.

Nu este necesară susținerea unui nou examen auto, ci doar un control medical potrivit procedurii stabilite de către Ministerul Afacerilor Interne. În cazul celor care nu vor să omită data, ei pot schimba documentul și înainte de expirarea acestuia, însă numai după ce au efectuat vizita medicală.

Românii cu permis de conducere trebuie să știe când trebuie acesta schimbat

Șoferii care dețin un permis valabil au obligația de a cere preschimbarea carnetului auto doar în cazul în care datele din vechiul document nu mai coincid cu cele actuale, cum ar fi căsătoria și implicit schimbarea numelui.

Cei care doresc să își schimbe permisul de conducere trebuie să știe că vor avea nevoie de cererea specială pe care o pot depunde completată și semnată la ghișeul de schimbare al permiselor auto. De asemenea, buletinul sau cartea de identitate în original și copie trebuie să se afle asupra celui care dorește schimbarea permisului, din care să reiasă că are domiciliul sau reședința pe teritoriul României.

Din documentele care trebuie predate la preschimbarea permisului de conducere mai fac pare și dovada plății taxei pentru acesta, contravaloarea fiind de 89 de lei, permisul de conducere vechi, în original, fișa medicală pentru schimbare permis auto, document emis de către o instituție medicală autorizată în original din care să reiasă că este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule.