Elena Udrea, nou mesaj din spatele gratiilor: „Sunt arestată ilegal deja de 300 de zile”

Elena Udrea a transmis un mesaj din închisoare, în contextul în care fostul președinte al Camerei Deputaților și viceguvernator al BNR, Bogdan Olteanu, ar putea ieși din spatele gratiilor mai devreme, după ce a ispășit doi ani din cei cinci pentru care fusese condamnat în dosarul în care este acuzat că a primit un milion de euro mită de la Sorin Ovidiu Vîntu. Decizia de suspendare a executării pedepsei nu este definitivă. La aflarea acestei vești, fosta blondă de la Cotroceni a reacționat dur.

În cazul în care judecătorii de la Curtea de Apel București (CAB) vor menține decizia Tribunalului București, Bogdan Olteanu va fi eliberat, dar va avea anumite restricții, printre care și aceea de a nu părăsi România. Politicianul a fost trimis în judecată de DNA în octombrie 2016.

Potrivit procurorilor anticorupție, Olteanu este acuzat că a primit în 2008 un milion de euro mită de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu, pentru a-i convinge pe membrii Guvernului să-l numească pe Liviu Mihaiu guvernator al Deltei Dunării. Direcția Națională a cerut o pedeapsă de 10 ani de închisoare, însă, în octombrie 2020, fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor a fost condamnat definitiv la cinci ani cu executare pentru trafic de influență.

Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a transmis un nou mesaj din spatele gratiilor. După ce a acuzat de mai multe ori că este închisă în mod ilegal, fosta blondă de la Cotroceni s-a enervat la auzul veștii că Bogdan Olteanu ar putea fi eliberat. Politiciana susține că arestarea sa este o încălcare brutală a legii, din cauza căreia se află în închisoare deja de 300 de zile.

„Ce fel de Justitie este cea in care unii, sunt eliberati legal din inchisoare ca urmare a respectarii de catre judecatori a deciziei CCR ( cea privind prescriptia), in timp ce eu am fost bagata ilegal in inchisoare, ca urmare a incalcarii de catre anumiti judecatori a deciziei CCR (cea privind ilegalitatea compunerii completului de judecata)? O incalcare brutala si abuziva care face ca eu sa stau arestata ilegal deja de 300 de zile si din cauza careia nu imi pot vedea copilul de mai bine de 3 luni”, a scris Elena Udrea pe Facebook.