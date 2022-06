Economia globală, cea mai nouă victimă a războiului din Ucraina: cât vom avea de suferit, conform experților

La fel ca în cazul pandemiei, vor trece mulți ani până când vom afla adevăratele consecințe economice ale războiului din Ucraina, deși perspectivele nu sunt deloc optimiste nici la această oră. Cel mai recent avertisment pe marginea subiectului a venit de la OCDE.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a publicat un set de avertismente legate de economia mondială în contextul invaziei rusești din Ucraina. La momentul de față, perspectivele de creștere economică sunt din ce în ce mai sumbre, chiar dacă nu ne aflăm încă în pragul stagflației, un fenomen care și-a făcut resimțite efectele ultima oară în anii `70, la apogeul crizei petrolului.

Cum vom plăti războiul din Ucraina, cu toții

Cu sediul la Paris, OCDE a emis o prognoză destul de pesimistă pentru economia globală din acest an. De exemplu, se așteaptă la o creștere de 3% în 2022, cu mult sub nivelul de 4,5% previzionat în decembrie 2021 pentru acest an, când nu începuse niciun război. Anul viitor, creșterea economică din spațiul global ar urma să încetinească și mai mult decât atât, până la 2,8%, față de prognoza anterioară de 3,2% realizată de aceeași organizație.

Dincolo de aceste cifre mai mult sau mai puțin abstracte, cea mai problematică este inflația, care se va reflecta într-o creștere semnificativă a prețurilor și o devalorizare a monedelor naționale. Anul acesta, va atinge nivelul de vârf de 8,5% în țările OCDE, înainte de a scădea, cu un pic de noroc, până la 6% în 2023. Anterior, OCDE previziona o rată a inflației de 5% în 2022, respectiv 3% în 2023, discrepanțele fiind provocate exclusiv de războiul din țara vecină.

În privința unor eventuale soluții în contextul actual, oficialii OCDE sunt de părere că ar trebui încetate măsurile de stimulare monetară din țările cu inflație ridicată, precum Statele Unite și Europa de Est. Per ansamblu, Europa are foarte mult de pierdut din cauza sancțiunilor impuse Rusiei. În contextul reducerii importurilor de energie din țara lui Putin, se estimează în zona euro o creștere economică de 2,6% anul acesta și 1,6% anul viitor, după ce anterior, era previzionat un avans de 4,3% în 2022 și 20,5% în 2023.