Discoteca „simbol” din Costinești, un fel de Nuba sau Loft – Ring a făcut istorie în comunism, dedicațiile la DJ se dădeau pe un covrig, o gogoașă sau 1 leu

Pe timpuri, discoteca Ring reprezenta vârful distracției pe litorarul Mării Negre. Nu exista tânăr sau adolescent care să nu-și dorească să petreacă clipe de neuitat aici, unde aveau loc cele mai interesante petreceri, în perioada comunistă.

Cu toate că Epoca de Aur este, adesea, învăluită de o „manta neagră”, se pare că și atunci existau câteva locuri menite să-i facă pe tinerii perioadei să simtă că trăiesc.

Unul dintre aceste locuri era chiar discoteca Ring, din Costinești, cunoscută pentru petrecerile de neuitat, de pe malul litoralului.

Discoteca Ring, din Costinești, acceptată cu jumătate de măsură de comuniști: un leu, o gogoașă sau un covrig, „valută” pentru melodii la cerere

În anii 1970 și 1980, Costinești era cea mai cunoscută și iubită stațiune pentru tineret, în centrul său, în imediata apropiere a celebrului obelisc, existând discoteca Ring, acceptată de comuniști, însă nu neaparat în totalitate, după cum vei afla în cele ce urmează.

Pe scurt, adolescenții acelor timpuri găseau aici o oază de libertate, clubul fiind unul dintre puținele în care puteai asculta muzică străină, spre marea nemulțumire a comuniștilor.

Andrei Partoș, acum în vârstă de 72 de ani, este unul dintre DJ-ii care dădeau sens muzicii și vieții, în acele timpuri, la Ring. De altfel, el ar fi avut nenumărate „întâlniri” cu Securitatea, întrucât curajul său depășea standardele acceptate de forurile vremii.

Spre exemplu, disk jokey-ul obișnuia să difuzeze melodii ale trupei Phoenix care, în acea perioadă, era interzisă, din motive pe care deja le știe toată lumea. „În acea perioadă, în 1979, la Costineşti, au fost detaşaţi studenţii de la Academia Ştefan Gheorghiu pentru a face practică jurnalistică. Era hazul pe pământ. Sunt nume grele din presa de astăzi care au făcut practică la Costineşti. Eu, un pârlit de psiholog care făceam radio acolo, eram gazdă. Şi tot în acelaşi an a avut loc prima transmisie în direct de la Costineşti din spatele Hotelului Azur – emisiunea 1 la 3”, a povestit bărbatul, despre începuturile sale la Costinești.

„Era vorba de o transmisie în care se vorbea despre Costineşti, despre lumea de acolo, ce se ascultă, cine dansează şi, de fapt, prima mea prezenţă la radioul public în direct. După emisiune, a venit la mine un redactor şi m-a întrebat dacă nu vreau să fac radio la Bucureşti. Nu am mai apucat să mă duc, pentru că nu am apucat să termin sezonul, fiind pus sub interdicţie de nişte tovarăşi din Securitate”.

Mai mult, el a povestit că ar fi fost turnat de un ghid pentru că ar fi îndrăznit să lase şeful unui grup de turişti din Germania să anunţe la microfon care va fi programul lor de a doua zi. „S-a interpretat că am lăsat un străin să vorbească la microfon, că este o abatere gravă şi trebuie să fiu trimis acasă. De fapt, cineva, care îmi era concurent, era invidios pe priza mea la public. Aşa am fost trimis acasă cu soţie şi copil mic. Un autocar al BTT-ului m-a dus până în faţa casei, aşa de drăguţi au fost. A fost prima mea interdicţie”, a mai spus Andrei Partoș, conform Adevărul.

În ciuda tuturor problemelor pe care le avea cu Securitatea, DJ-ul ține minte că, pe timpuri, în Costinești, obișnuia să vină în vacanță inclusiv Nicolae Ceaușescu: „Stătea doar în șort”.

Iar dacă în zilele noastre avem Nuba sau Loft, românii aveau odinioară discoteca Ring, aici dedicațiile curgând pe 1 leu, un covrig sau chiar o gogoașă. Firește, în 2022, acest lucru nu ar mai fi posibil.

Nu aveai voie să petreci la disco Ring dacă erai mai în vârstă de 35 de ani

În mod evident, în zilele noastre nu se mai pun astfel de restricții, în cluburile „de fițe” (sau nu) ale României actuale nefiind o limită superioară de vârstă.

Cu toate astea, în anii comunismului, la disco Ring, erai „interzis” dacă erai mai în vârstă de 35 de ani – sau cum ar spune tinerii din 2022, era „expirat”.

Se pare că, în acea perioadă, se miza pe tinerețe. Cu alte cuvinte, imaginea discotecii trebuia să fie animată de femei frumoase și tinere, dar și de bărbați arătoși, aflați la prima tinerețe, „Costineştiul a însemnat ceva – ceva frumos. Imaginează-ţi că, în perioada 1971-1990, cînd am avut o legătură atât de strânsă cu acest loc, au fost vremurile în care nu aveau voie să vină acolo decât oameni sub 35 de ani. Erau femei frumoase, erau bărbaţi plini de vitalitate; era, de fapt, tinereţea noastră acolo, cu tot ce avea şi cu ceea ce putea avea ea frumos atunci”, a ținut să puncteze, de asemenea, cunoscutul DJ al acelei perioade, din Ring Costinești, conform sursei citate anterior.

În consecință, nu putem stabili dacă atunci era „raiul pe pământ”, ori, dimpotrivă, acum trăim vremuri mai bune. În mod evident, fiecare generație își va aminti cu drag de locul unde și-a consumat tinerețea, fie că vorbim despre disco Ring, Nuba, Loft, ori poate un club din Vama Veche.