Digi RCS RDS, peste Orange și Vodafone, acolo unde nu te-ai fi așteptat niciodată: cifrele sunt clare

Unul dintre principalele argumente pentru care oamenii evită Digi RCS RDS pentru telefonie mobilă ține de acoperirea semnalului. Având în vedere că tocmai a depășit Vodafone și Orange la acest capitol într-o zonă la care nu te-ai fi așteptat, pare să desființeze respectivul mit.

În momentul în care alegi operatorul de telefonie mobilă, de cele mai multe ori, ai în vedere raportul preț performanță, unde ideea de performanță se referă la puterea semnalului, acoperirea în locații unde alți furnizori întâmpină probleme. Pornind de la această premisă, cel mai recent test al celor de la ANCOM tocmai a oferit o victorie foarte importantă celor de la Digi RCS RDS. Implicit, Vodafone și Orange sunt înfrânte.

Digi RCS RDS, Vodafone și Orange, la metrou

„Având în vedere că metroul este una dintre principalele soluții de transport pentru mulți bucureșteni, în 2021, pe lângă campania de monitorizare pe care o desfășurăm în fiecare an, am decis să măsurăm acoperirea cu semnal de voce mobilă și în subteran. Astfel, am actualizat platforma aisemnal.ro cu rezultatele măsurătorilor, care indică o acoperire cumulată a rețelei de metrou din București de 99% cu servicii de voce mobilă”, a declarat Cristin Popa, director executiv al ANCOM.

Ca referință, în scopul efectuării unei măsurători cât mai corecte și concludente, s-a verificat performanța rețelelor de telefonie prin echipamente portabile atât în toate stațiile de metrou, cât și în deplasare, pe ambele sensuri ale fiecărei magistrale. În contextul în care nu există semnal GPS în subteran, pozițiile în spațiu au fost înregistrate în permanență, mediate la secundă și distribute pe distanța dintre stații.

„Rezultatele măsurătorilor indică o acoperire de 99% a rețelei de metrou din București, luând în calcul acoperirea cumulată oferită de toți operatorii. În toate stațiile există un nivel foarte bun de semnal voce și date de la toți operatorii, iar în urma reprezentării pe hartă a celor aproximativ 9.600 de puncte, se poate deduce o acoperire măsurată a tunelurilor aferente liniilor de metrou de 90% pentru Digi RCS RDS, 88% pentru Orange, 87% pentru Vodafone și 66% pentru Telekom Mobile.”, se arată în comunicatul ANCOM pe marginea subiectului.

Dacă vrei mai multe detalii pe marginea testelor efectuate, poți arunca o privire pe aisemnal.ro, platforma online gestionată de ANCOM.