Dezastrul ecologic din România care te ajută să înțeleg mai bine încălzirea globală: ce s-a întâmplat cu cel mai mare ghețar

Deși ne confruntăm cu o secetă fără precedent, temperaturi extreme inexplicabile și o serie de alte discrepanțe meteorologice, foarte mulți oameni refuză să creadă în existența încălzirii globale. Dacă te plimbi însă un pic prin România, vei vedea la prima mâna efectele dezastruoase ale schimbărilor climatice recente.

Ghețarul de la Scărișoara, județul Alba, este celebru în România. Nu de alta, dar până de curând, reprezenta cel mai mare bloc de gheață subteran din țara noastră, cu un volum de aproximativ 100.000 de metri cubi. Din păcate, având în vedere ritmul în care s-a topit în ultimii în ultimul an, în curând, s-ar putea să nu mai existe.

Ghețarul de la Scărișoara, victima încălzirii globale

Fenomenul topirii celui mai faimos ghețar subteran din țara noastră a fost documentat îndeaproape de Aurel Perșoiu, de la Institutul de Speologie Emil Racoviță din Cluj – Napoca. În opinia expertului, s-a topit într-un an cât s-ar fi topit în zece ani.

„Se topeşte accelerat în ultimii ani. Avem date preliminare, care sugerează că ar putea să aibă către 13.000 de ani şi arată că, cel puţin, în ultimii 10.000 de ani este foarte posibil să nu fi existat o perioadă de topire atât de accentuată ca cea din prezent. Cel puţin în ultimii trei sau patru ani am asistat la o topire a gheţii, care este fără precedent, de când se fac măsurători, din anul 1921. S-a topit mai multă gheaţă decât în ultimii 40 de ani şi datele arată că acest proces se va amplifica în următorii ani”, a afirmat Aurel Perşoiu la Euronews TV.

Dacă se dovedesc a fi adevărate calculele realizate de Perșoiu, într-un singur an ar putea dispărea 20 – 25 cm de la suprafața ghețarului. ”În ultimii 20 de ani, media de topire pe an era la 2-3 centimetri. Într-un an am pierdut cât am pierdut în 10 ani. Este posibil să asistăm la o dezintegrare rapidă în partea superioară. În următorii ani sau decenii blocul principal de gheaţă este în siguranţă”, a completat Aurel Perşoiu.

Ca pachetul de vești triste să fie complete, este foarte important de reținut că procesul de care suferă la această oră blocul de gheață din munții Apuseni este ireversibil. Cât încă te mai poți bucura de ea, peștera poate fi vizitată zilnic între orele 10:00 și 18:00, cu mențiunea că temperatura constantă de la interior este de -2 grade Celsius.