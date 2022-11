Dezastrele naturale ne pot lovi oricând: din 1980 până în prezent, de 39 de ori ne-am confruntat cu ele, iar pagubele sunt uriașe

Când vorbim despre dezastre naturale, mulți avem impresia că acestea sunt doar scenarii de film, că nu are cum să ni se întâmple nouă așa ceva sau că este vorba doar despre niște fenomene izolate ce se întâmplă foarte rar. Ei bine, niciuna dintre aceste credințe nu este adevărată, iar datele oficiale confirmă din plin acest lucru.

În cel mai recent raport publicat de Banca Națională a României, țara noastră nu e deloc străină de evenimente de acest tip. Din contră! Statistica ar trebui să ne pună pe gânduri și să ne determine, atât ca populație, cât și ca factori de decizie, să luăm măsuri pentru a fi pregătiți, fiindcă nenorocirea poate lovi oricând și sub orice formă, așa cum a demonstrat că poate, de-a lungul ultimelor decenii.

În documentul BNR se precizează faptul că în perioada 1980 -2021 în România au fost înregistrate 39 de dezastre naturale. Pagubele provocate de aceste evenimente tragice sunt amețitoare. Vorbim despre pierderi de 14 miliarde de euro.

Nici celelalte state ale Uniunii Europene n-au fost ocolite de dezastre naturale, în această perioadă de referință. Tot de la Banca Națională aflăm că, din 1980 și până în 2021, statele membre ale marii familii europene au suferit pierderi uriașe în urma dezastrelor naturale, evaluate acum la 487 de miliarde de euro.

„Emisiile de gaze cu efect de seră din România au continuat tendința descrescătoare și în 2020, înregistrând 41,2 la sută din nivelul aferent anului 1990 și cu 1,6 puncte procentuale mai puțin comparativ cu anul precedent. România se menține în continuare pe primul loc în rândul statelor din regiune în procesul de decarbonizare a activităților economice. Consumul de energie din surse regenerabile din România se situează peste media statelor din regiune și, respectiv, peste media UE”, transmite Banca Națională, în raportul său proaspăt dat publicității.

Tocmai pentru a diminua riscurile apariției de dezastre naturale, România este o susținătoare a politicilor exigente pentru mediu, promovate de oficialii Uniunii Europene.

„România sprijină atingerea obiectivelor UE în ceea ce privește realizarea tranziției climatice prin reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2030 (cu cel puțin 55 la sută față de nivelul din anul 1990) și de atingere a neutralității climatice în anul 2050.

Cele mai recente date privind scenariile climatice publicate de Rețeaua pentru ecologizarea sistemului financiar (engl. Network for Greening the Financial System) relevă faptul că, pentru România, pe orizontul de timp 2022-2050, măsurile de tranziție implementate într-o manieră ordonată sunt de natură să contribuie mai eficient la o creștere economică sustenabilă pe termen mediu și lung”, mai punctează BNR.