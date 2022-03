Detaliul de la rencensământ pe care toți românii trebuie să-l știe. Cine declară: chiriașul sau proprietarul?

Mulți probabil v-ați pus o întrebare importantă legată de recensământ: dacă stai în chirie, cine declară datele locuinței – chiriașul sau proprietarul? Cei care stau cu chirie într-o locuință, chiar dacă doar în fapt, trebuie să furnizeze informații despre locuința în care stau, dacă aceasta este reședința lor obișnuită.

„O întrebare frecventă a fost legată de ce să scrie la locuinţă în situaţia în care este chiriaş: cine trebuie să o declare, proprietarul sau chiriaşul? Chiriaşul este cel care trebuie să declare caracteristicile locuinţei respective. Ba mai mult, nu există nicio relaţie între proprietarul locuinţei respective şi cel care locuieşte efectiv în clădirea respectivă”, a declarat președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei, citat de Agerpres.

Astfel, cei care locuiesc cu chirie în România trebuie să fie recenzați. Nu are relevanță că cineva locuiește la adresa de domiciliu sau la altă adresă în fapt, pentru că recenzarea se face pe locuință. Mai mult, nu contează dacă persoana nu are mutația făcută în locul unde are reședința de fapt.

Așadar, chiriașul care este recenzat sau se autorecenzează online va completa chestionarul cu datele privind locuința în care stă în chirie.

Recensământ 2022: cele mai frecvente întrebări, răspunsuri și dovada pentru ziua liberă de la serviciu

A început primul recensământ digitalizat 100% din România, o premieră la noi în țară. Într-o primă etapă acesta se derulează în online, unde există posibilitatea de a te autorecenza. În baza acestei autorecenzări, împreună cu dovada recenzării, angajatorul îți va acorda o zi liberă în plus.

Chiar aici o să găsești cele mai des întâlnite întrebări și răspunsul celor de la Institutul Național de Statistică la acestea.

Nu-ți ia mult să completezi formularul. Mărimea chestionarului diferă în funcție de numărul câmpurilor (întrebărilor) precompletate ca urmare a extragerii prealabile a acestora din sursele administrative, precum şi de situația demo-socio-economică a fiecărei persoane. Navigarea prin chestionarul de recensământ urmează anumite reguli, fiecare dintre noi trebuind să răspundem numai la întrebările corespunzătoare propriei situații demo-socio-economice. Așadar, timpul mediu de completare pentru o persoană poate să varieze între 4 și 14 minute.