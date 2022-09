Detaliile care te vor enerva maxim la iPhone 14 și iPhone 14 Pro: motivele pentru care să nu faci upgrade

În cazul în care ești utilizator de iPhone cu experiență și te gândeai să faci upgrade la cel mai nou și ”mai bun” iPhone 14, merită să ai în vedere câteva particularități, ca să nu regreți investiția fabuloasă mai târziu.

Primele review-uri la iPhone 14 au ajuns online și vin la pachet cu câteva informații foarte relevante pe care Apple a decis să le ascundă în prezentarea sa oficială pentru noua serie de terminale ieșite din Cupertino. La fel ca în ultimii ani, dacă ai un iPhone 13 sau 13 Pro, motivele de upgrade sunt infime spre inexistente. Mai grav decât atât este însă altceva.

iPhone 14 și iPhone 14 Pro – motive să ”le sari din schemă”

Dacă îți cumperi un iPhone 14 sau iPhone 14 Pro în speranța că îl vei ține 4-5 ani, la cât de puternic îi este procesorul și cât de bun este la poze, ar fi bine să știi că decizia ta vine la pachet cu costuri semnificativ mai mari decât înainte. Pe lângă prețul inițial de achiziție, vorbim de prețul semnificativ mai mare pentru înlocuirea bateriei. Apple, într-un mod complet arbitrar, a mărit prețul oficial pentru înlocuirea bateriei de la 70 la 100 de dolari, valoare care în Europa se va traduce probabil într-o sută de euro.

Prețul vechi este în continuare valabil pentru iPhone 13 și 13 Pro, de exemplu, iar prețul nou se referă la iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max. Situația este cu atât mai penibilă cu cât iPhone 14 Pro are un acumulator de 4323 mAh și iPhone 13 Pro Max are un acumulator mai mare – 4352 mAh. Apropo, dacă te gândești să-ți iei un iPhone 14, nu Pro, vezi că are același procesor ca iPhone-urile de acum un an, deci mai bine rămâi la iPhone 13 sau îți cumperi unul. Nu merită diferența de bani.

Tot ca o formă de economie pentru Apple și de ofensă la adresa utilizatorilor, toate telefoanele din familia iPhone 14 au aceeași cantitate de memorie RAM, 6GB. În urmă cu un an, iPhone 13 avea 4GB RAM, iar iPhone 13 Pro avea 6GB RAM. În acea situație diferența de preț dintre un iPhone 13 și iPhone 13 Pro era semnificativ mai justificată decât în cazul iPhone 14 și iPhone 14 Pro. Una peste alta, noile telefoane din Cupertino încep să fie o investiție din ce în ce mai proastă.