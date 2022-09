Descoperire uimitoare: cum comunică între ele balenele cu cocoașă

Balenele cu cocoașă de pe tot Oceanul Pacific de Sud sunt conectate între ele prin cântec comun, potrivit unei noi cercetări.

De la coasta de est a Australiei până la Polinezia Franceză și Ecuador – o distanță totală de peste 14.000 de kilometri (8.700 de mile) – cercetătorii au auzit balenele cu cocoașă (Megaptera novaeangliae) “cântând același cântec”.

Se știe că balenele cu cocoașă masculi scot cântece de împerechere „la fel de complexe ca jazzul” în timpul sezonului de reproducere, iar fiecare populație are un cor ușor diferit de vocalizări pe care le înșiră împreună în moduri unice. Aceste fraze repetate multiple sunt cunoscute sub denumirea de „teme”, iar fiecare cântec de balenă are mai multe.

Balenele cu cocoașă comunică între ele pe distanțe mari

Cu toate acestea, din când în când, o populație de balene va avea o „revoluție” a cântecului, prin care toate temele pe care le cântă masculii sunt înlocuite cu altele noi. Nu este clar de ce fac acest lucru din studiile anterioare.

La începutul secolului, s-a descoperit că populațiile de baleen cu cocoașă de pe coasta de vest a Australiei împărtășesc teme cu populațiile de pe coasta de est. Apoi, ani mai târziu, populațiile reproducătoare de lângă Polinezia Franceză au fost surprinse cântând aceleași teme de cântece care au început pe coasta de est a Australiei, la aproximativ 6.000 de kilometri (3.730 de mile) distanță.

Acum, se pare, cântecele se pot răspândi și mai mult. Cercetătorii au arătat în studiul recent că sunetele balenelor din Polinezia Franceză pot ajunge chiar peste Oceanul Pacific către America de Sud, la încă 8.000 de kilometri (4.970 de mile) est.

Pe parcursul a trei ani, din 2016 până în 2018, echipa a reușit să cartografieze o evoluție treptată a cântecului care a fost auzit pentru prima dată în Polinezia Franceză și apoi din nou în America de Sud, doar câțiva ani mai târziu.

„Acest studiu demonstrează că aceste cântece identificate pentru prima dată în populațiile vestice pot fi transmise în întreg Pacificul de Sud, susținând potențialul de transmitere culturală circumpolară a cântecului în emisfera sudică și o cultură vocală în amploarea sa”, scriu cercetătorii.

În acest moment, nu este clar dacă cântecele balenelor pot migra peste Oceanul Indian pentru a ajunge înapoi pe coasta Australiei. Dar, potrivit The New York Times, rezultatele preliminare în largul coastei Braziliei și Africii de Sud sugerează că o circumnavigare completă a planetei ar putea fi, de fapt, posibilă.