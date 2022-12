Descoperire remarcabilă în astronomie: două planete asemănătoare Pământului pot susține viața. Ce au descoperit cercetătorii

În căutarea vieții pe alte planete, tocmai s-au deschis câteva piste promițătoare: astronomii au identificat două planete cu mase asemănătoare Pământului, așezate în zona locuibilă din jurul unei stele pitice roșii, numită GJ 1002.

Zona locuibilă din jurul unei stele este punctul favorabil dintre o planetă care este prea caldă sau prea rece pentru a susține viața. Pentru a fi în această zonă, planetele trebuie să-și orbiteze steaua la o distanță în care, teoretic, ar putea exista apă lichidă pe suprafața lor.

„GJ 1002 este o stea pitică roșie, cu abia o optime din masa Soarelui”, spune astrofizicianul Vera María Passenger de la Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), din Spania. „Este o stea destul de rece, slabă. Aceasta înseamnă că zona sa de locuință este foarte aproape de stea”.

Aceste planete pot susține viața

Deși suntem încă departe de a confirma viața extraterestră sau chiar apa curgătoare, GJ 1002b și GJ 1002c bifează toate cerințele până acum – și la doar 16 ani lumină distanță de Sistemul nostru Solar, sunt aproape de locul unde suntem în Univers, astronomic vorbind.

Două instrumente de observare a spațiului – ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations) și CARMENES (Calar Alto high-resolution search for M Dwarfs with Exoearths with Near-infrared and optical Echelle Spectrographs) – au trebuit utilizate în tandem pentru a observa steaua și planetele sale. Asta pentru că lumina slabă a GJ 1002 necesită instrumente de mare sensibilitate și precizie pentru a o recunoaște. Echipa de cercetare a folosit 139 de observații spectroscopice (măsurători de radiații în spațiul profund), efectuate între 2017 și 2021, pentru a repera planetele.

Până acum, nu știm prea multe despre aceste corpuri cerești, cu excepția locului în care se află. GJ 1002b este cel mai aproape de steaua sa și durează puțin peste zece zile pentru a finaliza o orbită. În schimb, GJ 1002c este mai departe, cu o orbită de puțin peste 20 de zile.