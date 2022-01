Descoperire neobișnuită pe Marte. Cercetătorii încearcă să înțeleagă cum este posibil

Când cuvintele „intrigant”, „Marte” și „viață antică” apar în aceeași declarație a NASA, înseamnă că e ceva important.

Recent, NASA a discutat despre un nou studiu care analizează „semnalele neobișnuite de carbon” măsurate de roverul Curiosity în craterul Gale al planetei roșii.

Curiosity nu a găsit dovezi ale vieții microbiene antice pe Marte, dar oamenii de știință nu o exclude, ca o posibilă explicație pentru descoperirile roverului. Probele de rocă sub formă de pulbere studiate de rover arată tipul de probe de carbon care sunt conectate cu viața biologică de pe Pământ. Dar Marte poate spune o poveste foarte diferită.

Studiul urmează să fie publicat săptămâna aceasta în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Carbonul este un element cheie în viața de pe propria noastră planetă, așa că este important să studiem cum apare pe Marte.

„De exemplu, creaturile vii de pe Pământ folosesc atomul de carbon-12 mai mic și mai ușor, pentru a metaboliza alimentele sau pentru fotosinteză față de atomul de carbon-13 mai greu”, a spus NASA. „Astfel, mult mai mult carbon 12 decât carbon 13 în rocile antice, împreună cu alte dovezi, sugerează oamenilor de știință că se uită la semnături ale chimiei legate de viață”.

Încă nu putem răspunde la întrebarea „A existat viață pe Marte?”

Curiosity a încălzit mostre de rocă într-un laborator de la bord și a folosit instrumentul său Tunable Laser Spectrometer pentru a măsura gazele eliberate de probe. Unele dintre mostrele de rocă aveau „cantități surprinzător de mari de carbon-12”, în comparație cu ceea ce a fost găsit în atmosfera lui Marte și în meteoriții marțieni.

Potrivit unei declarații de la Penn State, cercetătorii au propus mai multe explicații: „un nor de praf cosmic, radiația ultravioletă care descompune dioxidul de carbon sau degradarea ultravioletă a metanului creat biologic”.

Ideea norului se conectează la un eveniment când sistemul solar a trecut printr-un nor de praf galactic cu sute de milioane de ani în urmă, care ar fi putut lăsa depozite bogate în carbon pe Marte. A doua idee sugerează că lumina ultravioletă ar fi putut interacționa cu gazul de dioxid de carbon din atmosfera marțiană și ar fi lăsat molecule cu semnele distinctive ale carbonului la suprafață.

O idee de origine biologică ar fi putut implica bacterii care eliberează metan în atmosferă, care a fost apoi transformat în molecule care s-au așezat înapoi pe Marte, lăsând în urmă semnătura carbonului găsită de Curiosity.

„Toate cele trei posibilități indică un ciclu neobișnuit al carbonului, diferit de orice pe Pământ în prezent”, a spus Christopher House de la Penn State, care a condus studiul. „Dar avem nevoie de mai multe date pentru a ne da seama care dintre acestea este explicația corectă”.

Curiosity se află pe Marte din 2012 și continuă să examineze rocile și sedimentele. Este posibil ca studiul său asupra izotopilor de carbon să nu poată răspunde încă la întrebarea dacă planeta roșie a găzduit odată viață, dar investigația continuă.